سفير مصر بكوت ديفوار: بعثة المنتخب تغادر الجمعة إلى سان بيدرو

أكد شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار، أنه اطمئن على حالة إمام عاشور لاعب منتخب مصر بعدما أجرى اتصالا مع محمد غرابة مدير المنتخب، مشيرا إلى أن اللاعب أجرى أشعة وفحوصات طبية وسيكون تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة في المستشفى من أجل الاطمئنان عليه قبل عودته مجددًا للتدريبات.



وقال “سيف”، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تواصلنا مع الجهاز الإداري للمنتخب الوطني المصري وكنت حريص على الاطمئنان، والمنتخب سيغادر أبيدجان يوم الجمعة إلى مدينة سان بيدرو لمواجهة الكونغو في دور الستة عشر، والأجواء مماثلة لكن الإقامة في العاصمة كان أفضل بكثير لمنتخب مصر، وتم ترتيب كافة إجراءات الإقامة للبعثة هناك، والكاف خصص كل شئ للفرق المشاركة في البطولة، والفندق جيد جدًا".



وأضاف: "السفارة المصرية بأبيدجان سوف تسعى للتنسيق مع الجالية الموجودة هنا من أجل السفر إلى سان بيدرو ودعم المنتخب الوطني، ورغم أن العدد ليس كبير، لكن لهم دور كبير في مساندة الجهاز الفني".



وتابع: "المسافة بين أبيدجان وسان بيدرو 350 كيلو حوالي 4 ساعات، واتحاد الكرة سينظم مع اللجنة المنظمة من أجل السفر بالطائرة، بينما الجالية سوف تسافر عبر الاتوبيسات وسنعمل على توفير ذلك لهم للتواجد في المدرجات".



وأكمل: "محمد صلاح ومحمد الشناوي غادرا أبيدجان بالطيران العادي، وتم التنسيق من جانب السفارة وبعثة منتخب مصر لسفر الثنائي إلى انجلترا وألمانيا".



وتابع السفير المصري بأبيدجان قائلا: "جمهور كوت ديفواركان يعيش معاناة كبيرة أيضا، وصعدوا رسميًا اليوم وسط احتفالات كبيرة في الشوارع، والأمل عاد إليهم مجددًا وارتفعت الروح المعنوية بين الجماهير".



وزاد: "انطباع الجمهور الإيفواري كان متعاطف في المباراة الأولى ضد موزمبيق على حساب مصر، ولكنهم عادوا وشجعوا منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في ظل الأداء الجيد في هذه المباراة، خصوصا في ظل ارتفاع مستوى منتخبنا، وهم يحتفظون بذكريات جيدة مع الفراعنة، ويعرفون أسماء لاعبي مصر، خصوصا مصطفى محمد وإمام عاشور الذي ظهر بمستوى طيب، وكذلك تريزيجيه، ومع مواصلة مشوارنا ستخلد جميع الأسماء في ذاكرة الجماهير".



وختم: "بعد صعود منتخب مصر كان هناك ارتياح شديد وسط البعثة، في ظل الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الجهاز الفني واللاعبين، واتمنى وجود تحسن في المستوى خلال المباراة المقبلة، فلم نتعود على خروج نتائج المنتخب بهذا الشكل والتعادل 2-2 في الثلاث مباريات، لم نعتاد على استقبال الأهداف".