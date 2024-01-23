موعد مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024 وتردد القنوات الناقلة

يتطلع عشاق كرة القدم لمعرفة موعد مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخبات نيجيريا وغينيا الاستوائية ومصر والرأس الأخضر إلى دور الـ16، حيث يترقب الجميع مشاهدة مباريات تنافسية وسعي دؤوب للفوز بلقب البطولة القارية والتعرف على موعد مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024.

موعد مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024

وتستضيف دولة كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية لها، بعد النسخة التي أُقيمت في عام 1984 ومن المقرر أن يقام النهائي في 11 فبراير المقبل في ملعب الحسن واتارا بمدينة أبيدجان وتتطلع المنتخبات المشاركة إلى الوصول لهذا الدور.

موعد مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024

ويقام دور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في السابع من فبراير الجاري، حيث يُخوض اللقاء الأول في تمام الساعة 9 مساءً، بينما يُقام اللقاء الثاني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة وتأتي هذه المرحلة بعد الانتهاء من منافسات دور المجموعات ودور الـ16 ودور الـ8 وتسعى جميع الفرق بكل إصرار للتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة.

جوائز بطولة كأس الأمم الإفريقية

تم رفع جائزة بطولة كأس الأمم الإفريقية في هذه النسخة إلى 7 ملايين دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 40 في المئة عن جائزة البطل في النسخة السابقة، وسيحصل الوصيف على مبلغ قدره 4 ملايين دولار، في حين ستتلقى المنتخبات التي تصل إلى نصف النهائي مبلغ 2.5 مليون دولار لكل منها.

ترددات قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات

التردد: 12765، 11054.

الاتجاه: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد الموجه: 8PSK.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة Bein Sports Max 1 المفتوحة HD على نايل سات

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

جودة القناة: HD.

تردد قناة Bein Sports Max 2 المفتوحة HD على نايل سات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

جودة القناة: HD.

تردد قناة Bein Sports Max 3 المفتوحة على نايل سات