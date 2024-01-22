الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد قناة الجزائر الأرضية الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

مازال البحث عن تردد قناة الجزائر الأرضية، الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، هو المسيطر الأول والأخير، على محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بسبب قيام القناة الجزائرية، ببث بعض مباريات المونديال القاري "كان 2023 "، وبعض مباريات المنتخبات العربية، في المسابقة القارية.

تردد قناة الجزائر الأرضية الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

وحول تردد القناة الجزائرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، ضمن ضبطها وفق الإحداثيات الأتية:-

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: Programme NationalHD

التردد: 11680.

معدل ترميز: 27500 أفقي.

شفرة القناة: 1100001100000000

 

مباريات كأس امم افريقيا 2023 المنقولة على قناة الجزائر الأرضية 

وتنقل قناة الجزائرية الأرضية، مباراة محاربو الصحراء أمام منتخب موريتانيا، بمجموعات  كأس أمم إفريقيا 2024 في العاشرة مساء غد الثلاثاء.

كما تنقل مبارتان في دور ثمن النهائي.

مبارتان في دور ربع النهائي.

مبارتان في دور نصف النهائي.

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

موعد مباراة مصر وكاب فيردى اليوم فى كأس أمم إفريقيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية

وتجدر الإشارة إلى أن مباريات كأس أمم إفريقيا 2023، قد انطلقت يوم 13 يناير الجاري، في دولة كوت ديفوار، وتستمر فعاليتها حتى يوم 11 فبراير الجاري.

وتقام اليوم الاثنين الموافق 22 يناير الجاري، منافسات المرحلة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا "كان 2023".

كوت ديفوار & غينيا الأستوائية، وفي نفس التوقيت يواجه منتخب نيجيريا نظيره غينيا بيساو.

وتقام مباراتان ضمن منافسات المجموعة الأولى.

بينما في العاشرة مساء، يلتقي موزمبيق مع منتخب غانا، ومصر مع الرأس الأخضر.

منافسات المجموعة الثانية.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 غدا 

غينيا & السنغال، وجامبيا & الكاميرون .. (السابعة مساء).

منافسات المجموعة الثالثة.

أنجولا & بوركينا فاسو، وموريتانيا & الجزائر .. (العاشرة مساء).

منافسات المجموعة الرابعة.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 الأربعاء 24 يناير 2024

نامبييا & مالي، وجنوب إفريقيا & تونس .. (السابعة مساء).

منافسات المجموعة الخامسة.

تنزانيا & الكونغو الديمقراطية، زامبيا & المغرب .. (العاشرة مساء).

منافسات المجموعة السادسة والأخيرة.

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