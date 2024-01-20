السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تردد قناة الجزائرية على النايل سات| تردد قناة الجزائر الأرضية 2024

قناة الجزائرية
قناة الجزائرية

ننشر لكم تردد قناة الجزائرية على النايل سات، وتردد قناة الجزائر الأرضية 2024، حيث زاد البحث عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً «جوجل»، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الإخبارية والترفيهية والثقافية وتبث القناة برامجها باللغة العربية، وتحظى بشعبية واسعة في الجزائر والدول العربية الأخرى.

كما استطاعت أن تحصل علي حقوق بث بعض مباريات بطولة الأمم الأفريقية التي تقام حاليًا في دولة كودفوار.

لذا نستعرض لكم تردد قناة الجزائرية على النايل سات، وتردد قناة الجزائر الارضية 2024.

تردد قناة الجزائرية على النايل سات

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين استقبال قناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي المصري نايل سات، وذلك عن طريق ضبط جهاز الاستقبال بالخطوات التالية:

الخطوة (1): تشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك.
الخطوة (2): الضغط على زر «القائمة».
الخطوة (3): الإنتقال إلى قائمة القنوات.
الخطوة (4): الضغط على زر «البحث».
الخطوة (5): حدد القمر الصناعي نايل سات.
الخطوة (6): إدخال التردد التالي: 11680.
الخطوة (7): حدد الاستقطاب الأفقي.
الخطوة (8): حدد معدل الترميز 27500.
الخطوة (9): الضغط على زر البحث.
الخطوة (10): بعد الانتهاء من عملية البحث، ستظهر قناة الجزائرية الأرضية على قائمة القنوات.
الخطوة (11): إدخال شفرة القناة وهي: 1100001100000000.

تردد قناة النبأ الليبية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

تردد قناة الجزائرية على هوت بيرد

التردد: 12577.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
جودة القناة: SD.

كيفية فك شفرة قناة الجزائرية

وفي هذا الصدد، بعد الإنتهاء من تثبيت التردد، يجب إدخال شفرة القناة من أجل تفعيلها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: النقر على الزر الموجود في القائمة على جهاز التحكم عن بعد.
الخطوة الثانية: النقر على الأيقونة الخاصة بالإعدادات.
الخطوة الثالثة: إدخال من خلال الريموت الرقم السري وهو عبارة عن «0000» أو «1111».
الخطوة الأخيرة: إدخال رمز فك الشفرة لقناة الجزائرية وهو: 110000000000.

عقب الانتهاء من تنفيذ الخطوات السابقة، سيتم تفعيل قناة الجزائرية الأرضية 2024، وتستطيع بعد ذلك مشاهدة كافة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2024 مجانًا.

اقرأ أيضًا

اعرف حالا| تردد قناة الجزائرية على النايل سات الناقلة كأس الأمم الإفريقية

تردد قناة الجزائرية على النايل سات تردد قناة الجزائرية تردد قناة الجزائرية على هوت بيرد فك شفرة قناة الجزائرية قناة الجزائرية استقبال قناة الجزائرية الأرضية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

الجيش السودانى يعلن النفير العام بعد استجابة الشعب لنداء البرهان

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

وزير الداخلية وأعضاء "الأعلى للشرطة" يوجهون الشكر إلى الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا