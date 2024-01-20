تردد قناة الجزائرية على النايل سات| تردد قناة الجزائر الأرضية 2024

ننشر لكم تردد قناة الجزائرية على النايل سات، وتردد قناة الجزائر الأرضية 2024، حيث زاد البحث عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً «جوجل»، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج الإخبارية والترفيهية والثقافية وتبث القناة برامجها باللغة العربية، وتحظى بشعبية واسعة في الجزائر والدول العربية الأخرى.

كما استطاعت أن تحصل علي حقوق بث بعض مباريات بطولة الأمم الأفريقية التي تقام حاليًا في دولة كودفوار.

لذا نستعرض لكم تردد قناة الجزائرية على النايل سات، وتردد قناة الجزائر الارضية 2024.

تردد قناة الجزائرية على النايل سات

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين استقبال قناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي المصري نايل سات، وذلك عن طريق ضبط جهاز الاستقبال بالخطوات التالية:

الخطوة (1): تشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك.

الخطوة (2): الضغط على زر «القائمة».

الخطوة (3): الإنتقال إلى قائمة القنوات.

الخطوة (4): الضغط على زر «البحث».

الخطوة (5): حدد القمر الصناعي نايل سات.

الخطوة (6): إدخال التردد التالي: 11680.

الخطوة (7): حدد الاستقطاب الأفقي.

الخطوة (8): حدد معدل الترميز 27500.

الخطوة (9): الضغط على زر البحث.

الخطوة (10): بعد الانتهاء من عملية البحث، ستظهر قناة الجزائرية الأرضية على قائمة القنوات.

الخطوة (11): إدخال شفرة القناة وهي: 1100001100000000.

تردد قناة الجزائرية على هوت بيرد

التردد: 12577.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: SD.

كيفية فك شفرة قناة الجزائرية

وفي هذا الصدد، بعد الإنتهاء من تثبيت التردد، يجب إدخال شفرة القناة من أجل تفعيلها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: النقر على الزر الموجود في القائمة على جهاز التحكم عن بعد.

الخطوة الثانية: النقر على الأيقونة الخاصة بالإعدادات.

الخطوة الثالثة: إدخال من خلال الريموت الرقم السري وهو عبارة عن «0000» أو «1111».

الخطوة الأخيرة: إدخال رمز فك الشفرة لقناة الجزائرية وهو: 110000000000.

عقب الانتهاء من تنفيذ الخطوات السابقة، سيتم تفعيل قناة الجزائرية الأرضية 2024، وتستطيع بعد ذلك مشاهدة كافة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2024 مجانًا.