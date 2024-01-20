تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024
تتصدر تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية، نتائج محرك البحث "جوجل"، بعد نقلها مجانًا وبدون تشفير لمباريات منتخب مصر والبطولة بأكملها في جميع جولاتها يثير هذا التطور استفسارات جماهير الكرة المصرية حول تردد القناة الجزائرية الأولى التي تبث المباريات في ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية.
تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية
وتعرض قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مما يشمل المباراة الافتتاحية والنهائية، بالإضافة إلى لقاءات المنتخبين الجزائري والمصري، وتعتبر القناة الجزائرية مشفرة، ولمشاهدتها عبر القمر الصناعي النايل سات، يتطلب فتحها إدخال الشفرة الخاصة بها واليكم تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية:
- التردد: 11680.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات
- لبدء ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، اضغط على زر Menu أو القائمة
- اختر كلمة Options، ثم انتقل إلى تثبيت أو Installation.
- فيما يخص ضبط التردد، اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.
- حدد قمر النايل سات أو عربسات، وأدخل التردد 11680.
- اختر التردد الأفقي H ومعدل الترميز 27500، ثم اضغط على Ok.
- انتظر لفترة قصيرة وثم اضغط على حفظ أو Save.
القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية
|القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معدل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|beIN Sports القناة المفتوحة
|11052
|نايل سات
|27500
|3/4
|عامودي
|BeIN SPORTS HD
|11054
|نايل سات
|27500
|3/2
|أفقي
|BeIN SPORTS HD
|11566
|سهيل سات
|27500
|3/2
|أفقي
|7 BeIN SPORTS HD
|12604
|نايل سات
|27500
|3/2
|أفقي
|7 BeIN SPORTS HD
|11623
|سهيل سات
|27500
|3/2
|عامودي
|beIN Sport Extra
|11054
|نايل سات
|27500
|3/4
|عامودي
|beIN Sport Extra 2
|12604
|نايل سات
|27500
|2/3
|عامودي
|beIN SPORTS MAX
|11585
|نايل سات
|27500
|2/3
|عمودي
ويمكنكم الإستمتاع بمشاهدة المباريات بعد ادخال تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية على أجهزة الإستقبال الخاصة بكم.
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