السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024

تردد القنوات
تردد القنوات

تتصدر تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية، نتائج محرك البحث "جوجل"، بعد نقلها مجانًا وبدون تشفير لمباريات منتخب مصر والبطولة بأكملها في جميع جولاتها يثير هذا التطور استفسارات جماهير الكرة المصرية حول تردد القناة الجزائرية الأولى التي تبث المباريات في ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 

وتعرض قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مما يشمل المباراة الافتتاحية والنهائية، بالإضافة إلى لقاءات المنتخبين الجزائري والمصري، وتعتبر القناة الجزائرية مشفرة، ولمشاهدتها عبر القمر الصناعي النايل سات، يتطلب فتحها إدخال الشفرة الخاصة بها واليكم تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية:

  •  التردد: 11680.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  •  معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2024

تردد قناة الجزائرية الرياضية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر مجانًا

كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات 

  1. لبدء ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، اضغط على زر Menu أو القائمة
  2.  اختر كلمة Options، ثم انتقل إلى تثبيت أو Installation.
  3.  فيما يخص ضبط التردد، اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation. 
  4. حدد قمر النايل سات أو عربسات، وأدخل التردد 11680.
  5.  اختر التردد الأفقي H ومعدل الترميز 27500، ثم اضغط على Ok. 
  6. انتظر لفترة قصيرة وثم اضغط على حفظ أو Save.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 

القناةالترددالقمر الصناعيمعدل الترميزمعدل تصحيح الخطأالاستقطاب
beIN Sports القناة المفتوحة11052نايل سات275003/4عامودي
BeIN SPORTS HD 11054 نايل سات275003/2أفقي
BeIN SPORTS HD 11566 سهيل سات275003/2أفقي
7 BeIN SPORTS HD 12604 نايل سات275003/2أفقي
7 BeIN SPORTS HD 11623 سهيل سات275003/2عامودي
beIN Sport Extra11054نايل سات275003/4عامودي
beIN Sport Extra 212604نايل سات275002/3عامودي
beIN SPORTS MAX11585نايل سات275002/3عمودي

ويمكنكم الإستمتاع بمشاهدة المباريات بعد ادخال تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية على أجهزة الإستقبال الخاصة بكم.

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تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

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