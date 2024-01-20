تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024

تتصدر تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية، نتائج محرك البحث "جوجل"، بعد نقلها مجانًا وبدون تشفير لمباريات منتخب مصر والبطولة بأكملها في جميع جولاتها يثير هذا التطور استفسارات جماهير الكرة المصرية حول تردد القناة الجزائرية الأولى التي تبث المباريات في ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

وتعرض قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مما يشمل المباراة الافتتاحية والنهائية، بالإضافة إلى لقاءات المنتخبين الجزائري والمصري، وتعتبر القناة الجزائرية مشفرة، ولمشاهدتها عبر القمر الصناعي النايل سات، يتطلب فتحها إدخال الشفرة الخاصة بها واليكم تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية:

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

لبدء ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، اضغط على زر Menu أو القائمة اختر كلمة Options، ثم انتقل إلى تثبيت أو Installation. فيما يخص ضبط التردد، اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation. حدد قمر النايل سات أو عربسات، وأدخل التردد 11680. اختر التردد الأفقي H ومعدل الترميز 27500، ثم اضغط على Ok. انتظر لفترة قصيرة وثم اضغط على حفظ أو Save.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

القناة التردد القمر الصناعي معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ الاستقطاب beIN Sports القناة المفتوحة 11052 نايل سات 27500 3/4 عامودي BeIN SPORTS HD 11054 نايل سات 27500 3/2 أفقي BeIN SPORTS HD 11566 سهيل سات 27500 3/2 أفقي 7 BeIN SPORTS HD 12604 نايل سات 27500 3/2 أفقي 7 BeIN SPORTS HD 11623 سهيل سات 27500 3/2 عامودي beIN Sport Extra 11054 نايل سات 27500 3/4 عامودي beIN Sport Extra 2 12604 نايل سات 27500 2/3 عامودي beIN SPORTS MAX 11585 نايل سات 27500 2/3 عمودي

ويمكنكم الإستمتاع بمشاهدة المباريات بعد ادخال تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية على أجهزة الإستقبال الخاصة بكم.

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