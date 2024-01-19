الجمعة 19 يناير 2024
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منوعات

تردد قناة الجزائرية الرياضية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر مجانًا

الجزائرية الرياضية
الجزائرية الرياضية

مع اقتراب موعد مباراة مصر القادمة أمام الرأس الأخضر فى أمم أفريقيا يحرص مشاهدين المباريات وعشاق مرة القدم معرفة تردد قناة الجزائرية الرياضية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر مجانًا عبر جوجل، عقب أن فاجأت الجميع ببثها المباشر لمباراة مصر وغانا بثًا مباشرًا على المفتوحة أمس الخميس من ضمن مباريات كأس الأمم الإفريقية 2024.

تردد قناة الجزائرية الرياضية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر مجانًا

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة تردد قناة الجزائرية الرياضية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر مجانًا، و طريقة فك شفرة قناة الجزائر.

ونظرًا لاهتمام عدد كبير من عشاق ومحبين كرة القدم بمشاهدة كافة مباريات البطولة، فقد تساءل الكثير عن ترددات القناة وجميع الخطوات المطلوبة للحصول عليها.

ويتمكن المشاهدون في الوطن العربي من مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية لعام 2024 مجانًا، وذلك يكون من خلال تثبيت تردد قناة الجزائرية الأرضية لعام 2024 على القمر الصناعي نايل سات، وذلك يكون وفقًا للترددات التالية:

تردد قناة الجزائر الرياضية المفتوحة

  • تردد قناة الجزائر الرياضية: 11680
  • معدل الترميز تردد قناة الجزائر الرياضية: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ في قناة الجزائر الرياضية: 2/3
  • معامل الاستقطاب تردد قناة الجزائر الرياضية: أفقي

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طريقة فك شفرة قناة الجزائر الرياضية

وبعد تثبيت التردد، يجب إدخال شفرة القناة من أجل تفعيلها ومشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الخطوة الأولى: قم بالضغط على الزر الموجود يالقائمة على جهاز التحكم عن بعد.
  • الخطوة الثانية: ثم قم بالضغط على القائمة الخاصة في الإعدادات.
  • الخطوة الثالثة: أدخل عبر الريموت الرقم السري وهو عبارة عن «0000» أو «1111».
  • الخطوة الأخيرة: قم بأدخل رمز فك الشفرة لقناة الجزائرية وهو: رقك 110000000000.

عقب الانتهاء من تنفيذ جميع الخطوات السابقة، سوف يتم تفعيل قناة الجزائرية الأرضية 2024، ويتيح بعد ذلك مشاهدة كافة مباريات كأس الأمم الإفريقية 2024 مجانًا.

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