الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

من مباراة منتخب مصر
من مباراة منتخب مصر وغانا

تترقب الجماهير المصرية نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق التي ستنطلق في الرابعة مساء اليوم بملعب فيليكس هوفويت بوانيي بمدينة أبيدجان في ختام الجولة الثانية للمجموعة الثانية في الدور الأول في بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وستحدد نتيجة مباراة منتخبي الرأس الأخضر وموزمبيق ما يحتاجه منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ16 وهل ستكون له حظوظ في التأهل كأول المجموعة أم لا.

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط يليه منتخب مصر برصيد نقطتين وموزمبيق وغانا ولكل منهما نقطة واحدة.

في حالة فوز منتخب الرأس الأخضر على موزمبيق سيرتفع رصيده إلى ست نقاط ويتأهل رسميا إلى دور الـ16 كأول المجموعة ويتوقف رصيد موزمبيق عند نقطة واحدة وفي هذه الحالة سيكون منتخب مصر مطالبا بالفوز على الرأس الأخضر يوم الخميس المقبل للتأهل لدور الـ16 كثاني المجموعة الثانية.

وفي حالة فوز موزمبيق على الرأس الأخضر يتصدر منتخب موزمبيق المجموعة برصيد أربع نقاط ويتوقف رصيد الرأس الأخضر عند ثلاث نقاط وفي هذه الحالة يجب على منتخب مصر الفوز على الرأس الأخضر للوصول للنقطة الخامسة والتأهل لدور الـ16.

وفي حالة انتهاء مباراة موزمبيق والرأس الأخضر بالتعادل يرتفع رصيد الرأس الأخضر إلى أربع نقاط ورصيد موزمبيق إلى نقطتين وأيضا سيكون منتخب مصر مطالبا بالفوز على الرأس الأخضر للتأهل لدور الـ16.

المؤكد أن فوز منتخب مصر على الرأس الأخضر في الجولة الثالثة يضمن تأهله مباشرة لدور الـ16 دون انتظار نتيجة مباراة غانا وموزمبيق، أما في حالة التعادل مع الرأس الأخضر فستكون احتمالات التأهل لدور الـ16 قائمة لكنها ستكون مرتبطة بنتيجة مباراة غانا وموزمبيق.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في أمم إفريقيا

وتقام مباراتا الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية في نفس التوقيت في العاشرة مساء الخميس 22 يناير الجاري، إذ تجمع الأولى بين مصر والرأس الأخضر والثانية بين غانا وموزمبيق.

بطولة الأمم الإفريقية منتخب مصر منتخب الرأس الأخضر منتخب موزمبيق منتخب غانا

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