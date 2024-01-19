مواجهة التأهل.. موعد مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر بأمم إفريقيا 2024

لا صوت يعلو الآن على كافة محركات البحث جوجل، فوق صوت المواجهة المرتقبة والمصيرية التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية "كان 2024".

ويأتي ذلك، بعد النتائج السلبية جدا للفراعنة على مدار المواجهتين الماضيتين خلال مرحلة المجموعات أمام منتخبي موزمبيق وغانا، حيث أصبح المنتخب قريبا للغاية من توديع المسابقة القارية مبكرا.

موعد مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر بأمم إفريقيا 2024

يختتم المنتخب الوطني الأول مشواره نحو النجمة الثامنة من الأميرة السمراء، بمجموعات "كان 2024"، بمواجهة منتخب الرأس الأخضر، الاثنين المقبل الموافق 22 يناير الجاري 2024، في الساعة 10 مساتء بتوقيت القاهرة.

موقف منتخب مصر بمجموعات "كان 2024"

ويحتل المنتخب الوطني الأول، المركز الثاني من المجموعة الثانية بمجموعات "كان 2024"، برصيد نقطتين، تركا القمة لمنتخب الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخبي موزمبيق وغانا في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة وحيدة لكلاهما.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والرأس الأخضر بأمم إفريقيا "كان 2024"

تنقل مباراة منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر، في الجولة السادسة والختامية من مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية "كان 2024"، المقرر له الاثنين المقبل الموافق 22 يناير الجاري، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لجميع منافسات المونديال القاري، اعتبارا من دور المجموعات مرورا بالأدوار الأقصائية ثم المباراة النهائية من البطولة والمقرر له يوم 11 فبراير المقبل، داخل منطقة الشرق الأوسط.

التعادل يسيطر على نتائج الفراعنة بمجموعات "كان 2024"

سيطر التعادل الإيجابي بنفس النتيجة 2/2، على نتائج الفراعنة خلال مشوارهم بمجموعات كأس أمم إفريقيا "2024"، حتى الآن، حيث كانت البداية أمام منتخب موزمبيق الأحد الماضي، ثم غانا أمس الخميس.