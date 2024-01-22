موعد مباراة مصر وكاب فيردى اليوم فى كأس أمم إفريقيا والتشكيل المتوقع

زاد البحث عن موعد مباراة مصر وكاب فيردي اليوم في كأس أمم إفريقيا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للاستمتاع بالمباريات والتشكيل المتوقع للمنتخب عقب إصابة النجم العالمي محمد صلاح وسفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج اللازم.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي اليوم في كأس أمم إفريقيا

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة مصر وكاب فيردي اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024 التي تعد مباراة فاصلة لتأهل أو عودة المنتخب، حيث تقام المباراة في اليوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكه المكرمة.

ويسعى منتخب الفراعنة لحسم اللقاء الذي يجمعه بمنتخب الرأس الأخصر أو كاب فيردي الذي تصدر المجموعة الثانية بالفعل، وحصل على 6 نقاط، وذلك للتأهل إلى دور الـ16، حيث يمتلك نقطتين عقب تعادله مع منتخبي غانا وموزمبيق خلال الجولتين الأولى والثانية في دوري المجموعات.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الرأس الأخضر عقب إصابة صلاح

توقع الكثير من عشاق الساحرة المستديرة تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الرأس الأخضر عقب إصابة النجم العالمي محمد صلاح في مباراة غانا بشد في الضلة الخلفية ما تسبب في خروجه من المباراة وسفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج، وبذلك لم يعد أمام البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إلا خياران فقط لتشكيل الفريق هما:

الأول: خطة ( 4، 3، 3 ) والاعتماد على مصطفى فتحي بجانب مصطفي محمد وعمر مرموش أو الدفع بأحمد السيد زيزو.

الثاني: خطة (4، 4، 2 ) وتواجد محمود حسن تريزيجيه ضمن الثلاثي الأمامي، مع وجود مصطفي محمد واللعب بـ عمر مرموش كمهاجم ثان.

وبذلك يكون تشكيل المنتخب المتوقع كما يلي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، مروان عطية

خط الهجوم: زيزو أو مصطفى فتحي أو تريزيجيه، مصطفي محمد، عمر مرموش.

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