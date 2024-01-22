الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة مصر وكاب فيردى اليوم فى كأس أمم إفريقيا والتشكيل المتوقع

مباراة مصر وكاب فيردي
مباراة مصر وكاب فيردي

زاد البحث عن موعد مباراة مصر وكاب فيردي اليوم في كأس أمم إفريقيا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للاستمتاع بالمباريات والتشكيل المتوقع للمنتخب عقب إصابة النجم العالمي محمد صلاح وسفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج اللازم.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي اليوم في كأس أمم إفريقيا

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة مصر وكاب فيردي اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024 التي تعد مباراة فاصلة لتأهل أو عودة المنتخب، حيث تقام المباراة في اليوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكه المكرمة.

ويسعى منتخب الفراعنة لحسم اللقاء الذي يجمعه بمنتخب الرأس الأخصر أو كاب فيردي الذي تصدر المجموعة الثانية بالفعل، وحصل على 6 نقاط، وذلك للتأهل إلى دور الـ16، حيث يمتلك نقطتين عقب تعادله مع منتخبي غانا وموزمبيق خلال الجولتين الأولى والثانية في دوري المجموعات.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة لها

منتخب مصر يواجه الرأس الأخضر فى مباراة تحديد المصير ببطولة الأمم الإفريقية

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الرأس الأخضر عقب إصابة صلاح 

توقع الكثير من عشاق الساحرة المستديرة تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الرأس الأخضر عقب إصابة النجم العالمي محمد صلاح في مباراة غانا بشد في الضلة الخلفية ما تسبب في خروجه من المباراة وسفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج، وبذلك لم يعد أمام البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إلا خياران فقط لتشكيل الفريق هما:

الأول: خطة ( 4، 3، 3 ) والاعتماد على مصطفى فتحي بجانب مصطفي محمد وعمر مرموش أو الدفع بأحمد السيد زيزو.

الثاني: خطة (4، 4، 2 ) وتواجد محمود حسن تريزيجيه ضمن الثلاثي الأمامي، مع وجود مصطفي محمد واللعب بـ عمر مرموش كمهاجم ثان.

وبذلك يكون تشكيل المنتخب المتوقع كما يلي:- 

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبدالواحد.
  • خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، مروان عطية
  • خط الهجوم: زيزو أو مصطفى فتحي أو تريزيجيه، مصطفي محمد، عمر مرموش.

اقرأ أيضًا 

منتخب مصر يوجه الرأس الأخضر في مباراة حاسمة اليوم

موعد مباراة مصر وكاب فيردي موعد مباراة مصر مباراة مصر مصر كأس أمم إفريقيا تشكيل منتخب مصر الرأس الأخصر

الأكثر قراءة

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ والغازات

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

"الشيطان شاطر".. اعترافات صادمة من قاتل مطربة شهيرة بفيصل

«4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس