السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يتهم أوكرانيا بإسقاط طائرة الأسرى

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لم تشن حربا ضد أوكرانيا، بل تدخلت لإنهاء حرب كانت القوات الأوكرانية تشنها ضد دونباس منذ عام 2014، متهمًا أوكرانيا بإسقاط طائرة الأسرى.

 

وأكد بوتين، خلال اجتماع مع الطلاب المشاركين في العملية العسكرية الروسية، أن قواته تحاول استخدام الوسائل المسلحة لإنهاء الحرب التي بدأتها سلطات كييف في دونباس.

 

وأوضح: "لم تكن هناك اعتبارات أخرى إلا حماية مصالح روسيا عند حل قضايا من هذا النوع، لا يمكن أن تكون هناك دوافع أخرى".


وأضاف: "هذه ليست بداية الحرب. لقد بدأوا (سلطات كييف) بأنفسهم الحرب في دونباس.. هذه محاولة لإنهاء هذه الحرب بالوسائل المسلحة، سنسعى إلى تنفيذ المهام والأهداف التي حددناها".

 

وأشار الرئيس الروسي أنه "من المحتمل أن تكون هناك قضايا تتطلب اهتماما وحلولا إضافية، شيء ما يحتاج دائما إلى التعديل، لأن منطقة القتال كبيرة؛ حوالي ألفي كيلومتر، وهناك أكثر من 600 ألف شخص في منطقة العمليات القتالية، الآلية ضخمة".

 

وحول اتهام بلاده للقوات الأوكرانية التي كانت تقل أسرى أوكرانيين يوم الأربعاء الماضي، قال بوتين "لا أعرف إذا فعلوا ذلك عمدا أو خطأ أو طيشا، لكن من الواضح أنهم فعلوه".

 

وأضاف: "تم إسقاط طائرتنا "إيل-76" بأفرادها العسكريين، 65 شخصا، نحن لم ننقلهم إلى هناك بدون سبب، وكانت مديرية الاستخبارات الرئيسية للقوات الأوكرانية تعلم أننا ننقل عسكريين إلى هناك، 65 شخصا، وكان من المخطط نقل 190 عسكريا على ما أعتقد، ومع ذلك هاجمت (القوات الأوكرانية) هذه الطائرة".

 

ورفضت وزارة الدفاع الأوكرانية، في وقت سابق، الاعتراف بمسؤولية قواتها عن إسقاط طائرة النقل الروسية، التي كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و6 من أفراد طاقمها و3 مرافقين.

 

وحول الوضع الميداني على جبهة المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية، صرح الرئيس الروسي أن الوضع في مدينة سوليدار التي استولى عليها الجيش الروسي قبل عام في جمهورية دونيتسك، ليس سهلا حيث تحاول القوات الأوكرانية شن هجوم مضاد، وتتصدى لها قواتنا المسلحة وتتقدم للأمام يوميا.

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