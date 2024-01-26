السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماد عبدالله لـ"الشاهد": أبسط وصف للشخصية المصرية هو "إثبات الوجود"

الدكتور حماد عبدالله
الدكتور حماد عبدالله

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إن الشخصية المصرية تحاول بكل الطريق إثبات وجودها في أي مكان مهما كانت التحديات.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في مرحلة غسيل الصحون في إيطاليا التي بدأت بها، كان بجانبي 3 أشخاص وبعد فترة استطعت أن أفعل أكثر من عملي.

وأشار عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إلى أن أبسط وصف للشخصية المصرية هو "إثبات الوجود"، مؤكدًا أن الشخصية المصرية إذا وضعت في شيء ستثبت وجودها.

ونوه إلى أنه من خلال الفترة التي عاشها في إيطاليا، استطاع بعد الدراسة أن يصبح أمين اتحاد الدراسين في إيطاليا والحصول على منحة من الحكومة الإيطالية، ودخل فى مجال التجارة من خلال المشاركة في مطعم.

 

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد عميد كلية الفنون التطبيقية إيطاليا الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز الدكتور حماد عبدالله

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