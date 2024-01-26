"يصنعن المستحيل"..  سيدات حولن مخلفات النخيل إلي تراث (فيديو)

سلطت قناة "الحياة"، الضوء على عدد من النساء يصنعن من مخلفات النخيل، أدوات وتراث مصري أصيل، بأيدي مصرية، بمساعدة جهاز تنمية المشروعات.

وقالت أية محسن، إحدى المستفيدات من خدمات جهاز تنمية المشروعات، إن مشروعات "النخيل" من الحرف التي تساهم في توفير فرص عمل للكثير من الفتيات.

وأضافت: تعلمت "الكروشية" من خلال عدد من الدورات التي ساعدتني على اتقان حرفتي النخيل والتطريز، الامر الذي يساهم في إعادة تقديم تراث مصر للعالم.

من جانبه قال أحمد الكناني، مدير أول إدارة تطوير المشروعات الصناعية بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يضم 33 فرعًا يغطي أنحاء الجمهورية، ويضع في مقدمة أهدافه تمكين المرأة.