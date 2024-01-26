مصطفى بكرى: "المشير حسين طنطاوى أحبط مؤامرات ما بعد 25 يناير"

وجه الكاتب الصحفي، مصطفى بكري، عددا من الكلمات المؤثرة للراحل المشير محمد حسين طنطاوي، حيث أكد أنه ساهم في حماية البلد، وصموده في مواجهة كل المؤامرات التي حاولت النيل من جيش مصر العظيم.

وأشار "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المُذاع على فضائية صدى البلد، إلى أن المشير طنطاوي، كان له دور بالغ الأهمية في إحباط والتصدي لكل الهجمات التي تعرضت لها الدولة في أعقاب 25 يناير.

ونوه “بكري” إلى أن الجيش لبى نداء الشعب في ثورة 30 يونيو، مستشهدًا بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي:"إذا ضاعت الدولة فلن تعود".

وأضاف "بكري"، أن مصر ظلت شامخة، في ظل المخاطر والأزمات التي تحيط بها، مشيرًا أنها لا يمكن أن تفرط في أمنها القومي مهما كانت الظروف.