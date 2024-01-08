فوز الشيخة حسينة بالانتخابات التشريعية فى بنجلادش

فازت رئيسة الوزراء البنجلادشية الشيخة حسينة، أمس الأحد، بالانتخابات التشريعية في بنجلادش لولاية خامسة، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية.

وقاطع حزب المعارضة الرئيسي عملية الاقتراع ووصفها بأنها "انتخابات صورية"، وقال ناطق باسم اللجنة الانتخابية إن "حزب رابطة عوامي الحاكم الذي تتزعمه الشيخة حسينة فاز بأكثر من 50% من المقاعد"، في حين ما زالت عملية الفرز مستمرة.

وشهدت بنجلادش، الدولة الثامنة في العالم لجهة عدد السكان (نحو 170 مليون نسمة) نموا اقتصاديا قويا تحت قيادة حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة، وكانت تعاني فقرا مدقعًا.

لكنّ الحكومة واجهت اتهامات بانتهاكها مرات عدة حقوق الإنسان وقمعها المعارضة بأساليب عنيفة.

ودعت حسينة (76 عامًا) المواطنين للاقتراع تعبيرًا عن إيمانهم بالعملية الديمقراطية، لكن المسؤولين عن الانتخابات قالوا إن التقارير الأولية تشير إلى نسبة مشاركة ضئيلة بلغت نحو 40%.

وقالت حسينة للصحفيين بعد الإدلاء بصوتها: "الحزب القومي البنجلادشي منظمة إرهابية، أبذل قصارى جهدي لضمان استمرار الديمقراطية في هذا البلد".

وقالت وسائل إعلام جمعت نتائج من مراكز الاقتراع، إن حسينة فازت بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان مع صدور حوالي 90% من النتائج.

ومن بين 264 مقعدا من أصل 300 مقعد صدرت نتائجها، فاز حزب رابطة عوامي بزعامة حسينة بـ204 مقاعد وحزب جاتيا المتحالف معه بتسعة مقاعد أخرى، وفقا لنتائج جمعتها قناة سوموي تي في، أكبر شبكة إخبارية خاصة في البلاد.

وقال مسؤولون محليون إن من بين الفائزين شكيب الحسن، قائد فريق الكريكت البنجلادشي، الذي فاز بمقعده عن حزب حسينة بأغلبية ساحقة.