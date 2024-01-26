السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماد عبد الله لـ"الشاهد": مزقت شهادتى الجامعية من أجل الالتحاق بالجيش

الدكتور حماد عبدالله
الدكتور حماد عبدالله

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق: عندما أنهيت دراستي عام 1970، كنا على مقربة حرب الاستنزاف، فبمجرد وفاة جمال عبد الناصر، مزقت شهادتي الجامعية من أجل الالتحاق بالجيش، على الرغم من أنني لم يكن لي جيش.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكثير من المؤهلات العليا في هذه الفترة دخلت الجيش طواعية بسبب الروح التي كانت مسيطرة على الكثير من الشباب في هذه الفترة.

ونوه عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إلى أن سفره بعد الحرب، كان بسبب شعوره بعدم وجود الأمل في مصر، بسبب ما مرت به البلد، وهذا ما دفعه للسفر للخارج، حيث إن الأحلام دمُرت بعد هزيمة 1967.

وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد اكسترا نيوز الدكتور محمد الباز الدكتور حماد عبدالله كلية الفنون التطبيقية

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