الجمعة 26 يناير 2024
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مصطفى بكرى: جماعة الإخوان الإرهابية دفعت مصر إلى نفق مظلم (فيديو)

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن الشعب المصري خرج في 25 يناير من أجل مواجهة الفساد والاستبداد، مؤكدًا أن الشعب المصري كان يريدها ثورة إصلاحية.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المُذاع على فضائية صدى البلد، أنه في 28 يناير، خرجت جماعة الإخوان الإرهابية، وتصدرت المشهد، ودفعت الجميع لنفق مظلم.

وأشار مصطفى بكري، إلى أنه لولا دور جيش مصر الكبير في التصدي لهذه المؤامرة لكنا وما زلنا في النفق المظلم، مضيفًا أن الشعب المصري كان يريد من ثورة 25 يناير العدل.

ونوه "بكري"، بأن جماعة الإخوان الإرهابية ساهمت بشكل كبير في إشراك الشعب بأحداث الثورة التي لا نريدها، من خلال الوقوف أمام الجيش والشرطة.

مصطفى بكرى جماعة الإخوان الإرهابية فضائية صدى البلد صدى البلد حقائق وأسرار 25 يناير

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