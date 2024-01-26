سامح عاشور: الجماعة الإرهابية كان لها مخططها الخاص خلال 25 يناير

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية كان لها مخططها الخاص خلال ثورة 25 يناير.

فيما أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع على فضائية صدى البلد، أن القوات المسلحة لم تطلق رصاصة واحدة على أبناء الشعب المصري خلال ثورة 25 يناير.

من جانبها، قالت نجاة عبد الرحمن، الكاتبة الصحفية، إن الاخوان الإرهابية ساهمت في تهيج الشعب المصري، من خلال الحركات الشبابية، والتي كانت تتمثل في حركة كفاية.