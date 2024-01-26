أستاذ علاقات دولية: ما تفعله إسرائيل باستهداف الصحفيين تضليل وتعتيم إعلامي لجرائمها

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلاقات الدولية، أن ما تفعله إسرائيل باستهداف الصحفيين، هو تضليل وتعتيم إعلامي، من خلال وقف إيصال الصورة الحقيقية للكيان المحتل للعالم.

إسرائيل تعتمد على ترويج المعلومات المغلوطة داخليا وعالميا

وأشار "سلامة"، خلال استضافته ببرنامج "بصراحة"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن إسرائيل تعتمد على ترويج المعلومات المغلوطة سواء في الداخل الإسرائيلي والعالم أيضًا، علي سبيل المثال عندما ذكر بنيامين نتنياهو بأن حماس قتلت الاطفال.

ونوه أستاذ العلاقات الدولية، أن من المعلومات التي حاول الكيان المحتل أن يصدرها للعالم، وهي أكذوبة أن مصر هي من تعرقل دخول المساعدات من معبر رفح.

وأضاف "سلامة"، أن أكثر من 120 صحفي تم استهدافهم خلال حرب غزة، مؤكدًا أن من عام 2000 حتى وقتنا هذا قبل حرب إسرائيلي على غزة كان 20 صحفي فقط راح في تغطية الحروب.