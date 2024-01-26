الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمير عيد وعفروتو حاضران أمام محكمة "العدل الدولية" فى لاهاى

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

نشرت اللوحة التليفزيونية أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، فيديو أغنية "راجعين"، والذي يشارك بها نجم الراب "عفروتو" ومروان موسي، والفنان أمير عيد، والعشرات من نجوم "الرابر" في الوطن العربي.

أغنية لدعم فلسطين

وكان قد أطلق 25 مغنيًا ومغنية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أغنية جديدة بعنوان "راجعين"، لدعم الفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

كلمات أغنية راجعين

«فيها تراب اليوم نسقيه بدموع ودم شهيد.. فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلنا من بحر لنهر، ياما قلنا بكرا أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر..طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير، حتى نحكي لا ممنوع، سجن حدود وسجن بتعذيب".

"وذنبه إيه الطفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس أهله ميتين..ما نسينا وباللي صاير فينا على ترابك ما تخلينا ودم الشهيد فداك يا وطني، تبلينا وراح اللي مواسينا وشكون اللي بينا".

أمير عيد عفروتو العدل الدولية لاهاي محكمة العدل الدولي غزة الوطن العربى

مواد متعلقة

رئيس جنوب إفريقيا يحتفل بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

محكمة العدل الدولية: على إسرائيل رفع تقرير بشأن تدابير منع إبادة جماعية فى غزة

محكمة العدل: سكان غزة جزء أصيل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية

محكمة العدل الدولية: مستقبل مئات آلاف الأطفال فى غزة على المحك

العدل الدولية: حماس هاجمت إسرائيل والثانية ردت فى قطاع غزة

عاجل.. محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء قضية الإبادة الجماعية

رويترز: "العدل الدولية" قد تأمر بوقف إطلاق النار على غزة لكنها لا تتمتع بصلاحيات تنفيذ الحكم

مراسلة "القاهرة الإخبارية": سكان رام الله ينظمون وقفة شكر لجنوب إفريقيا

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

عاجل.. نكشف شرط الأهلى للتعاقد مع محمد أبوجبل لخلافة الشناوى

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء قضية الإبادة الجماعية

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة