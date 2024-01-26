أمير عيد وعفروتو حاضران أمام محكمة "العدل الدولية" فى لاهاى

نشرت اللوحة التليفزيونية أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، فيديو أغنية "راجعين"، والذي يشارك بها نجم الراب "عفروتو" ومروان موسي، والفنان أمير عيد، والعشرات من نجوم "الرابر" في الوطن العربي.

أغنية لدعم فلسطين

وكان قد أطلق 25 مغنيًا ومغنية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أغنية جديدة بعنوان "راجعين"، لدعم الفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

كلمات أغنية راجعين

«فيها تراب اليوم نسقيه بدموع ودم شهيد.. فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلنا من بحر لنهر، ياما قلنا بكرا أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر..طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير، حتى نحكي لا ممنوع، سجن حدود وسجن بتعذيب".

"وذنبه إيه الطفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس أهله ميتين..ما نسينا وباللي صاير فينا على ترابك ما تخلينا ودم الشهيد فداك يا وطني، تبلينا وراح اللي مواسينا وشكون اللي بينا".