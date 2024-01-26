رئيس جنوب إفريقيا يحتفل بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" صورًا للرئيس الجنوب إفريقي، من جوهانسبرج، وهو يحتفل مع حقوقيين مهتمين بالقضية الفلسطينية، بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في الدعوة التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا.

المحكمة رفضت طلب الفريق الإسرائيلى بشأن إلغاء قضية الإبادة الجماعية

وكانت قد أفادت رئيسة محكمة العدل الدولية بأن المحكمة رفضت طلب الفريق الإسرائيلي بشأن إلغاء قضية الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".