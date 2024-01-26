ليلى علوي: "مقسوم" حالة خاصة وتجربة مميزة (فيديو)

قالت النجمة ليلي علوي، إن فيلم "مقسوم"، “حالة مختلفة”، مشيرة إلى أن الشخصيات في الفيلم مكتوبة بشكل جيد مشيدة بالعمل مع شيرين رضا وسما إبراهيم قائلة: "كنا أصحاب بجد".

فيما أكدت الفنانة شيرين رضا، خلال لقائها ببرنامج “ON SET” والمذاع على فضائية ON، أنها من التجارب المميزة، بسبب الاعتماد على البطولة النسائية، قائلة: "الفيلم كله ستات ولذيذ إنك تشتغلي مع ستات".

من جانبها عبرت الفنانة سماء إبراهيم، عن سعادتها بالعمل مع ليلي علوي وشيرين رضا، مؤكدة أنها تجربة فنية دسمة، تجمع بين جمال الصورة والقصة والموسيقي.

الفيلم بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.