"سينرجى فيلمز" تطرح البوستر الدعائى لفيلم "مقسوم"

طرحت شركة “سينرجي فيلمز” المنتجة للفيلم السينمائي “مقسوم” البوستر الدعائي للعمل تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

ومن المقرر طرح الفيلم السينمائي “مقسوم” بدور العرض السينمائية خلال موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي.

أبطال وصناع فيلم مقسوم

فيلم "مقسوم" يشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوى، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

قصة وأحداث فيلم مقسوم

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.