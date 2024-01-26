14 سنة في الإعلانات.. الموسيقار هشام خرما يكشف تفاصيل بدايته الفنية (فيديو)

قال الموسيقار هشام خرما، أن دراسته كانت العلوم التكنولوجية، مشيرًا أنه كان عاشق لهذا المجال، حيث عمل بشهاته لمدة عام، وبعد ذلك دخل مجال الإعلانات.

وأضاف "خرما"، خلال استضافته ببرنامج "ON SET" المذاع على فضائية ON، أنه عمل في مجال الإعلانات لمدة 14 عام، مؤكدًا أنه دخل هذا المجال كبداية لتحقيق شغفه بالموسيقى.

اتجهت لتصميم الموسيقى بعد 14 سنة من العمل في مجال الإعلانات

وأشار الموسيقار هشام خرما، أنه حصل على العديد من الجوائز في مجال الإعلانات، وسافر للولايات المتحدة لاكتساب الخبرات، مشيرًا أن بعد 14 عام ترك مجال الإعلانات واتجه لتصميم الموسيقي بعد ذلك، من أجل تحقيق حلمه منذ الصغر.