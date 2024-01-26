حسن سلامة: الإعلام المصري لعب دورا كبيرا في كشف التضليل الإعلامي الإسرائيلي

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلاقات الدولية، أن الإعلام المصري، لعب دور كبير في كشف عملية التضليل الإعلامي الإسرائيلي.

مصر تضغط لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأشار "سلامة"، خلال استضافته ببرنامج "بصراحة"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن الجانب المصري يضغط لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، أن الإعلام الإسرائيلي منقسم بشكل كبير في الوقت الحالي، بسبب إطالة أمد الحرب، بشكل غير مبرر من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

الإعلام الغربي لعب دور كبير في ترديد التضليل الإسرائيلي

وأردف، أن الإعلام الغربي لعب دور كبير في ترديد التضليل الإسرائيلي، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ولكن في الوقت الحالي تيقن الشعوب في جميع أنحاء العالم لهذا التضليل.