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حماد عبد الله لـ"الشاهد": الرئيس مبارك تعاطف مع ثورة يناير والدليل أنه تنحى بكل هدوء

الدكتور حماد عبدالله
الدكتور حماد عبدالله

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إننا ما بعد 2011، وبعد خروج الشباب في طفرة من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، تلقفها المصريون والرئيس مبارك نفسه بتعاطف معها.

وأضاف "عبد الله"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكل تعاطف مع الشباب في ثورة يناير، وخاصة القوات المسلحة المصرية.

وتابع: “وأنا أرى أن ما حدث من جانب الرئيس محمد حسني مبارك، خلال ثورة 25 يناير، أنه موقف في منتهى النبل منه، حيث أراد أن يخرج ويموت في هذه الأرض”.

وأشار عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، أن الرئيس محمد حسني مبارك تصاعد في المنصب حتى وصل لكرسي الرئاسة، وغلط وطالت المدة طبقًا للبيروقراطية النامية في مصر، ومع ذلك تركها.

ونوه "عبدالله"، بأن أصحاب الذقون خرجوا من السجون وهم من يحاكمون البلد، وهنا جاء دور الشباب في ثورة يونيو، من أجل استرداد مصر من خاطفيها، وهذا يفكرنا بفيضان النيل.

وأردف، أن الرئيس السيسي تم استدعاؤه لإنقاذ مصر، مشيرًا إلى أن الهوية المصرية عادت بعد الثالث من يوليو، بعد خروج المصريين من أجل إنقاذ مصر من الأشخاص الذين خطفوها.

 

الشاهد الرئيس مبارك ثورة يناير الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز الرئيس محمد حسني مبارك

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