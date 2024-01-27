عاجل.. حزب الله يصعّد عملياته ضد إسرائيل.. والأخيرة ترد بغارات وقصف

أعلن "حزب الله" ارتفاع عدد القتلى في صفوف عناصره خلال المواجهات مع إسرائيل في جنوب لبنان، أمس الجمعة، إلى 3 أفراد.

وشهد مساء أمس الجمعة تصعيدا من جانب "حزب الله"، حيث نفذ عدة عمليات ضد إسرائيل، من بينها استهداف تجمع لجنود في تلة الكوبرا، كذلك استهدف "حزب الله" بصواريخ "بركان" ثكنة زرعيت الإسرائيلية.

وأفادت مصادر بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على عدد من بلدات القطاعين الغربي والأوسط جنوبي لبنان، بالإضافة إلى غارة على بلدة دير عامص الجنوبية.

وذكرت مصادر أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط 4 قتلى و3 جرحى.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الماضي، انخرطت قوات "حزب الله" في اشتباكات شبه يومية مع القوات الإسرائيلية على طول الحدود.