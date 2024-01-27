السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. حزب الله يصعّد عملياته ضد إسرائيل.. والأخيرة ترد بغارات وقصف

حزب الله
حزب الله

أعلن "حزب الله" ارتفاع عدد القتلى في صفوف عناصره خلال المواجهات مع إسرائيل في جنوب لبنان، أمس الجمعة، إلى 3 أفراد.

وشهد مساء أمس الجمعة تصعيدا من جانب "حزب الله"، حيث نفذ عدة عمليات ضد إسرائيل، من بينها استهداف تجمع لجنود في تلة الكوبرا، كذلك استهدف "حزب الله" بصواريخ "بركان" ثكنة زرعيت الإسرائيلية.

وأفادت مصادر بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على عدد من بلدات القطاعين الغربي والأوسط جنوبي لبنان، بالإضافة إلى غارة على بلدة دير عامص الجنوبية.

وذكرت مصادر أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط 4 قتلى و3 جرحى.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الماضي، انخرطت قوات "حزب الله" في اشتباكات شبه يومية مع القوات الإسرائيلية على طول الحدود.

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

عاجل.. حزب الله يصعّد عملياته ضد إسرائيل.. والأخيرة ترد بغارات وقصف

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات