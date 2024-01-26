الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع تقديم الوظائف الحكومية 2024 ورابط الاستعلام

بوابة الوظائف الحكومية
بوابة الوظائف الحكومية

موقع تقديم الوظائف الحكومية 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت من قبل الكثير بمحافظات مصر، وفي هذا التقرير نرصد لكم كافة الوظائف المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية للتسجيل بها عبر الموقع الرسمي لـ بوابة الوظائف الحكومية، وإليكم التفاصيل الكاملة على النحو التالي:

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رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024 وتفاصيل وظائف مترو الأنفاق

تقديم بوابة الوظائف الحكومية 

يستطيع المستعلم عن بوابة الوظائف الحكومية للتقديم عبر هذا الموقع الإلكتورني أضغط هنا.

تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

التخصصات المطلوبة كالتالي:

معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة جنوب سيناء تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة شمال سيناء تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة مطروح تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الوادى الجديد تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة البحر الأحمر تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الأقصر تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة أسوان تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة قنا تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة سوهاج تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة أسيوط تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة المنيا تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الفيوم تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة بنى سويف تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الجيزة تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الاسماعيلية تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة البحيرة تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة المنوفية تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الغربية تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة كفر الشيخ تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة القليوبية تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الشرقية تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الدقهلية تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة دمياط تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة السويس تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة بورسعيد تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الاسكندرية تعاقد
معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة القاهرة تعاقد

 

وزارة المالية 
وظائف قيادية

رابط تقديم وظائف البريد المصرية 2024.. كافة الشروط والتفاصيل قبل غلق باب التقديم

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 والأوراق والشروط المطلوبة


الهيئة القومية للأنفاق 

مهندس تصميم مدنى ثالث ج (تعيين)
مهندس أبحاث تربة ثالث ج (تعيين)
مهندس اشارات ثالث ج (تعيين)
مهندس اتصالات ثالث ج (تعيين)
مهندس ميكاترونيك ثالث ج (تعيين)
مهندس ميكانيكا ثالث ج (تعيين)
اخصائى شئون مالية ثالث ج (تعيين)
مهندس مراقبة جودة ثالث ج (تعيين)
مهندس مبان ثالث ج (تعيين)
مهندس تنفيذ ثالث ج (تعيين)
مهندس تصميم معمارى ثالث ج (تعيين)
مهندس حصر ومستخلصات ثالث ج (تعيين)
مهندس عطاءات وعقود ثالث ج (تعيين)
مهندس بحوث ثالث ج (تعيين)
مهندس مساحة ثالث ج (تعيين)
مهندس طرق ثالث ج (تعيين)
مهندس كهرباء ثالث ج (تعيين)
مهندس كهرباء حاسبات ثالث ج (تعين)

 

المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة 
 

مهندس شبكات ثالث ج (تعيين)
مهندس عمارة ثالث ج (تعيين)
مهندس مدنى ثالث ج (تعيين)
مهندس مساحة ثالث ج (تعيين)
جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
محام ثالث (تعيين)

الهيئة العامة للسلع التموينية 
وظائف قيادية

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 
وظائف قيادية


المجلس القومي للمرأة 
وظائف قيادية


وزارة التموين والتجارة الداخلية
وظائف قيادية


جامعة الفيوم 

مدير عام الادارة العامة للموارد البشرية
 

وظائف مسابقة البريد المصري

محام ثالث تعيين
مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث تعيين/ مهندس تخطيط النقل ثالث تعيين / مهندس ميكانيكا سيارات ثالث تعيين
مهندس ميكانيكا ثالث تعيين/ مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث تعيين
مهندس كهرباء ثالث تعيين
أخصائي بريد ثالث / اخصائي خدمة عملاء ثالث / اخصائي مكتب بريد ثالث تعيين

 

مصلحة الخبراء 

معاون خبير هندسى (تخصص حاسبات ونظم المعلومات) (تعيين)
معاون خبير هندسى (تخصص كهرباء) (تعيين)
معاون خبير هندسى (تخصص ميكانيكا) (تعيين)
معاون خبير هندسى (تخصص هندسة بحرية) (تعيين)
معاون خبير هندسى (تخصص مدنى اوعمارة) (تعيين)
معاون خبير (زراعى) (تعيين)
معاون خبير (حسابى) (تعيين)


مصلحة الطب الشرعي 

حرفي تشريح ( تعيين)
معاون كيمايئي شرعي ( تعيين)
معاون طبيب شرعى معملى (تعيين)
معاون طبيب شرعى ميداني (تعيين)

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