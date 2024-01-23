الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 والأوراق والشروط المطلوبة

هيئة البريد
هيئة البريد

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 من أهم الأشياء التي يبحث عنها المواطنين عبر مواقع الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، للتقديم في الوظائف التي طرحتها الهيئة العامة للبريد المصري.

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024

ويرغب الكثيرون في التقديم على الوظائف التي توفرها هيئة البريد المصري، والتي يتم التقديم فيها من خلال بوابة الوظائف الحكومية، حيث توفر العديد من الخدمات على رأسها الوظائف التي يبحث عنها الكثيرين باستمرار.

وظائف البريد المصري

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024، يستعرض موقع "الدستور" رابط التقديم وأيضًا الأوراق والشروط المطلوبة للحصولة على وظائف هيئة البريد المصري، على النحو التالي:

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 والمستندات المطلوبة

البريد المصرى يشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بحزمة من الخدمات المتنوعة

رابط التقديم لوظائف البريد المصري 2024

فيما يخص رابط التقديم لوظائف البريد المصري 2024، والذي يتم تسجيل الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية والتقديم في الوظيفة التي تريدها بتتبع خطوات بسيطة.

  • الخطوة الأولى: قم بالدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.
  • الخطوة الثانية: يجب عليك أن تقوم بإنشاء حساب جديد في البوابة واختيار الوظيفة المتقدم لها.
  • الخطوة الثالثة: قم بإدخال البيانات المطلوبة.
  • الخطوة الرابعة: يجب عليك أن تقوم بتحميل المستندات المطلوبة.
  • الخطوة الخامسة والأخيرة: قم بالضغط على زر تقديم.

شروط التقديم على وظائف البريد المصري 2024

- من الضروري أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة مصري الجنسية.

- يشترط أن لا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

- يلزم أيضا أن يكون التقدير العام للمتقدم على الأقل جيد.

ما هي وظائف البريد المصري المتاحة؟

  • مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث.
  • مهندس كهرباء ثالث.
  • أخصائي بريد ثالث.
  • اخصائي خدمة عملاء ثالث.
  • اخصائي مكتب بريد ثالث.

ويتيح البريد المصري لوظائف هيئة البريد المصري وفق لإعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأخير لأصحاب المؤهلات العليا فقط، بينما تتاح وظائف أخرى للدبلومات بين الحين والآخر.

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