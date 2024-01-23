لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 والمستندات المطلوبة

التقديم في وظائف البريد المصري من خلال بوابة الوظائف الحكومية من أكثر الموضوعات بحثًا على محرك البحث جوجل كي يتمكن الراغبون في التقديم من تسجيل كافة بياناتهم واتباع المطلوب قبل موعد غلق التقديم المقرر في 31 يناير 2024.

من خلال التقرير التالي يمكن الوصول إلى لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 ومعرفة الوظائف المطلوبة للتقديم فيها وكذلك المستندات المطلوبة للتقديم.

تقديم وظائف البريد المصري 2024

لينك التقديم في وظائف البريد المصري موجود في بوابة الوظائف الحكومية هنا

https://jobs.caoa.gov.eg/

فتح الرابط السابق ثم التوجه للصفحة الثانية من أجل الوصول إلى وظائف البريد المصري واختيار الوظيفة المراد التسجيل فيها

محام ثالث تعيين

مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث تعيين

مهندس تخطيط النقل ثالث تعيين

مهندس ميكانيكا سيارات ثالث تعيين

مهندس ميكانيكا ثالث تعيين

مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث تعيين

مهندس كهرباء ثالث تعيين

أخصائي بريد ثالث تعيين

اخصائي خدمة عملاء ثالث تعيين

اخصائي مكتب بريد ثالث تعيين

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري

الصورة الشخصية

بطاقة الرقم القومي

المؤهل الدراسي

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الاحوال)

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

إيصال الإيداع البنكي لمبلغ 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- لأي من البنوك التالية (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري).

مع العلم أن المستندات المطلوبة يتم رفع الأصل منها بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا، وفي حال لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.