الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 والمستندات المطلوبة

البريد المصري
البريد المصري

التقديم في وظائف البريد المصري من خلال بوابة الوظائف الحكومية من أكثر الموضوعات بحثًا على محرك البحث جوجل كي يتمكن الراغبون في التقديم من تسجيل كافة بياناتهم واتباع المطلوب قبل موعد غلق التقديم المقرر في 31 يناير 2024.

من خلال التقرير التالي يمكن الوصول إلى لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 ومعرفة الوظائف المطلوبة للتقديم فيها وكذلك المستندات المطلوبة للتقديم. 

تقديم وظائف البريد المصري  2024

لينك التقديم في وظائف البريد المصري موجود في بوابة الوظائف الحكومية هنا 

https://jobs.caoa.gov.eg/

فتح الرابط السابق ثم التوجه للصفحة الثانية من أجل الوصول إلى وظائف البريد المصري واختيار الوظيفة المراد التسجيل فيها 

  • محام ثالث تعيين
  • مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث تعيين
  • مهندس تخطيط النقل ثالث تعيين
  • مهندس ميكانيكا سيارات ثالث تعيين
  • مهندس ميكانيكا ثالث تعيين
  • مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث تعيين
  • مهندس كهرباء ثالث تعيين
  • أخصائي بريد ثالث تعيين
  • اخصائي خدمة عملاء ثالث تعيين
  • اخصائي مكتب بريد ثالث تعيين

رئيس هيئة نظافة القاهرة يترأس لجنة اختيار الوظائف القيادية

شروط وظائف البريد المصري 2024.. المستندات المطلوبة للتقديم

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري

  • الصورة الشخصية
  • بطاقة الرقم القومي
  • المؤهل الدراسي
  • شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة
  • صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الاحوال)
  • الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث
  • إيصال الإيداع البنكي لمبلغ 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- لأي من البنوك التالية (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري).

مع العلم أن المستندات المطلوبة يتم رفع  الأصل منها بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا، وفي حال لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

txt

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024 وتفاصيل وظائف مترو الأنفاق

txt

شروط وظائف البريد المصري 2024.. المستندات المطلوبة للتقديم

txt

بعد إعلان الحكومة عن وظائف شاغرة.. تعرف على لينك بوابة الوظائف الحكومية 2024

txt

بعد تجهيز الأوراق المطلوبة.. لينك مسابقة التربية والتعليم 2024

تقديم وظائف البريد المصري 2024 وظائف البريد المصري 2024 وظائف البريد المصري بوابة الوظائف الحكومية المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري

مواد متعلقة

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية

في مختلف محافظات الجمهورية.. لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 وموعد انتهاء الامتحانات

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 وبداية الترم الثاني

تحديث| سعر الذهب اليوم في مصر 2024

نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2024

الأكثر قراءة

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

أزمة جديدة تهدد بنهاية مشوار على معلول مع الأهلى

نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهي؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى