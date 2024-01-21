الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس هيئة نظافة القاهرة يترأس لجنة اختيار الوظائف القيادية

رئيس هيئة نظافة خلال
رئيس هيئة نظافة خلال اجتماعه

ترأس اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، لجنة الهيئة لاختيار المتقدمين للوظائف القيادية، بحضورالمستشار هاني صبحي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للهيئة، والعميد عبد الهادي شعبان، مديرعام الهيئة، والمهندسة رحاب اباظة، رئيس المركزية للشؤون الفنية، والمهندس هشام عبد الرازق، رئيس المركزية للتجميل، واللواء ياسر البهئ، مدير الإدارة المركزية للنظم والمعلومات والتحول الرقمي بمحافظة القاهرة.
 

وعقد رئيس الهيئة اجتماعا لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بدرجة وكيل وزارة، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والإدارة العامة لنظم المعلومات، والإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للصيانة والورش، بدرجة مدير عام لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها.  


وقامت اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية من المتقدمين، حيث تم فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيارأفضل العناصر بكل شفافية، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

 

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