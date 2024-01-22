البريد المصرى يشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بحزمة من الخدمات المتنوعة

يشارك البريد المصري في فعاليات الدورة الـ55 من "معرض القاهرة الدولي للكتاب"، والذي تنظمه وزارة الثقافة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويأتي المعرض هذا العام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"؛ بحزمة من الخدمات المالية والبريدية واللوجستية المتميزة، ويقدم نسبة خصم ٢٥٪ على أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية.

مشاركة متميزة للبريد المصري بمعرض الكتاب بحزمة من الخدمات

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد واحدًا من أكبر معارض الكتب على مستوى العالم، ويتمتع بمشاركة محلية ودولية واسعة؛ لذا بادر البريد المصري بالمشاركة في هذا الحدث الهام، بمجموعة متنوعة من الخدمات المتميزة التي تخدم رواد المعرض، حيث يقدم البريد المصري من خلال جناح البريد بالمعرض العديد من الخدمات المالية والبريدية وأهمها خدمات الشحن اللوجستية الحديثة مثل "خدمة وصلها" وخدمة "الإيزي بوكس"؛ والتي تمكِّن جميع رواد المعرض والناشرين من شحن جميع الكتب من المعرض إلى جميع أنحاء الجمهورية بجودة عالية وأسعار تنافسية، كما يقدم البريد المصري بطاقات الدفع الإلكتروني، والتي تمكِّن رواد المعرض من شراء الكتب عبر المنصات الإلكترونية ودفع ثمنها وتوصيلها إليهم في محال إقامتهم عبر البريد المصري، بهدف دعم متطلبات جميع رواد المعرض- لا سيَّما دور النشر، والتي ترغب في توصيل وتوزيع مطبوعاتها وتحصيل قيمتها من عملائها، كما يقدم البريد المصري لرواد المعرض والمهتمين بهواية جمع الطوابع مجموعة كبيرة ومتنوعة من طوابع البريد التذكارية.