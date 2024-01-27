رئيس "مياه القناة": مستعدون لموجة الطقس السيئ

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت: مستعدون لموجة الطقس السيئ، مع رفع درجات الاستعداد والطوارئ بكافة قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة الثلاث، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك تحسبًا لسقوط أمطار واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

رفع حالة الاستعداد القصوى

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة وفقًا للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الايام المقبلة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات القصوى لمواجهة الظروف المناخية التى تمر بها محافظات القناة، مع وضع خطة عاجلة لانتشار سيارات ومعدات الشركة لتفادي أية أحداث طارئة متوقعة، خاصة بمرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة الثلاث.

مراجعة صيانة طلمبات

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تمت مراجعة صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، وسيارات شفط المياه، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة لشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، والتدخل الفوري في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

وشدد على التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاثة، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدنى، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتنفيذ خطط الطوارئ.

وأضاف رئيس مياه وصرف صحي القناة، على استمرار تطهير شبكات الصرف الصحى ومصافي الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، لحين تحسن الطقس، مع تحديد النقاط الأكثر تضررًا من تجمعات المياه وتحديد نقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم وغرف العمليات المركزية والفرعية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ووضع السيناريوهات البديلة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه تم التشديد والتنبيه علي مديري المناطق، ومديري الإدارات في كافة قطاعات الشركة «التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات» في محافظات «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، بالتواجد في مواقع العمل على مدار الساعة لمواجهة أي أحداث قد تطرأ أولا بأول، لافتا إن هناك فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة مدربين على كيفية التعامل الفوري والسريع مع مياه الأمطار والسيول أو أية أزمات.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بدأت الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار قبل عدة أشهر، وذلك من خلال رفع كفاءة معداتها للتعامل مع الطقس السيئ من الأمطار والسيول، مع استمرار تطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات، وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات الشركة.