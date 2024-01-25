تطعيم 220 ألف طفل خلال حملة شلل الأطفال فى الإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي انطلقت صباح يوم الأحد الماضي ٢١ يناير ٢٠٢٤ واستمرت لمدة ٤ أيام، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة؛ للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

تطعيم أكثر من ٢٢٠ ألف طفل

حيث تم تطعيم أكثر من ٢٢٠ ألف طفل من عمر يوم وحتى ٥ سنوات بإجمالي عدد ٣٦ ألف طفل أقل من عمر عام وأكثر من ١٨٤ ألف طفل من عمر عام حتى ٥ أعوام من خلال ٩٧٢ فريق طبي ثابت ومتحرك بالإسماعيلية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين مديرية الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية ومدارس التمريض والمعهد الفني الصحي بالإضافة إلى متطوعين من منشآت طبية خاصة.

استهداف جميع مراكز وقرى الإسماعيلية

ومن جانبه، أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن الحملة استهدفت الأطفال بجميع مراكز ومدن المحافظة من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية هذا إلى جانب الفرق الطبية المتحركة من شقة لشقة في الشوارع والميادين الرئيسية؛ من أجل وصول التطعيم لجميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم وخاصة بالمناطق الحدودية والنائية والتغطية الكاملة للمحافظة.

مؤكدًا أن الحملة تهدف إلى تعزيز ورفع المناعة المجتمعية بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وفي سياق المتابعة الدقيقة لمستجدات الموقف الوبائي للمرض، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتحقيق المستهدف من هذه الحملات.

كما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن جميع الفرق المشاركة في الحملة تم تدريبهم مسبقًا على أعمال التطعيمات، وتحديد خطوط سيرها؛ بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين من التطعيم والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ومن الجدير ذكره، أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت مصر خالية من المرض عام ٢٠٠٦، وأن آخر حالة تم تسجيلها في مصر لشلل الأطفال كانت في عام ٢٠٠٤، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من عشر سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على خلو مصر من المرض ورفع المناعة المجتمعية بين الأطفال ضد المرض.