247 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات العملية بطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أنه تم عقد الامتحانات العملية لطلاب الفرقة الثانية لكلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

من جهته، أفاد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الامتحانات العملية لطلاب كلية الطب تستمر على مدار يومي 23 يناير للفرقة الثانية، و24 يناير للفرقة الأولى.

وتابع عادل حسن، أن 247 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات اليوم، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تنتهي امتحانات كلية الطب يوم 17 فبراير للفرقة الأولى، و22 فبراير للفرقة الثانية.

من جهتها، أشارت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن الامتحانات شهدت هدوء والتزام من الطلاب مع عدم وجود أي حالات غياب.

يُذكر أن العملية الامتحانية داخل كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تتم بإشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، وبإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان كُليب منسق برنامج الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.