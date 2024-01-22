محافظة الإسماعيلية تحقق 100% في معدل الإنجاز في منظومة الشكاوى الحكومية

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة نجحت في تحقيق معدل إنجاز 100% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال العام الماضي 2023، لتصبح بذلك من أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة وإنجازها.

تقرير الشكاوى الحكومية الموحدة

جاء ذلك خلال عرض التقرير المُقدم من مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء حول متابعة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى محافظات الجمهورية، ومدى استجابة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لحل وإزالة أسباب شكاوى المواطنين المختلفة.

وأضاف اللواء شريف بشارة، أنه تم تلقي 4257 شكوى خلال عام 2023، منها 2791 شكوى فردية، و1465 شكوى جماعية تم الرد عليها جميعًا، وبلغ إجمالي الشكاوى المنفذة 4257 شكوى، وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وشكاوى خدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدني.



وأشاراللواء شريف بشارة، إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وجَّه فريق عمل المنظومة الحكومية الموحدة بالمحافظة على سرعة الاستجابة وبحث الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتوجيهها إلى الجهات المعنية المختصة لإزالة أسباب الشكوى والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بسرعة الاستجابة الممكنة لشكاوى واستغاثات المواطنين، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها التنفيذية ومؤسساتها تولي اهتمامًا بالغًا لحل شكاوى المواطنين.