الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الإسماعيلية تحقق 100% في معدل الإنجاز في منظومة الشكاوى الحكومية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة نجحت في تحقيق معدل إنجاز 100% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال العام الماضي 2023، لتصبح بذلك من أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة وإنجازها.

 

تقرير الشكاوى الحكومية الموحدة

جاء ذلك خلال عرض التقرير المُقدم من مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء حول متابعة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى محافظات الجمهورية، ومدى استجابة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لحل وإزالة أسباب شكاوى المواطنين المختلفة.

 

وأضاف اللواء شريف بشارة، أنه تم تلقي 4257 شكوى خلال عام 2023، منها 2791 شكوى فردية، و1465 شكوى جماعية تم الرد عليها جميعًا، وبلغ إجمالي الشكاوى المنفذة 4257 شكوى، وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وشكاوى خدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدني. 


وأشاراللواء شريف بشارة، إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم.

 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وجَّه فريق عمل المنظومة الحكومية الموحدة بالمحافظة على سرعة الاستجابة وبحث الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتوجيهها إلى الجهات المعنية المختصة لإزالة أسباب الشكوى والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بسرعة الاستجابة الممكنة لشكاوى واستغاثات المواطنين، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها التنفيذية ومؤسساتها تولي اهتمامًا بالغًا لحل شكاوى المواطنين.

 

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن شكاوى المواطنين رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

موعد نتيجة نصف العام للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالإسماعيلية

"ربيع" يمنح الخطوط الملاحية "شارة الأمان" للعبور من قناة السويس: جاهزون

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لبرنامج "المرأة تقود" في الإسماعيلية

قافلة طبية مجانية في البعالوة بالإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

جامعة القناة تنظم تدريب على "دور العلاج الطبيعي في الرعاية الشاملة"

التحالف الوطنى بالإسماعيلية يوزع شنطًا غذائية ولحومًا للأسر الأكثر احتياجًا

رفع 9 آلاف طن مخلفات من شوارع الإسماعيلية خلال أسبوع

حصاد قوافل جامعة قناة السويس في المشروعات القومية

الأكثر قراءة

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضى (صور)

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

إحالة كروان مشاكل للمحاكمة في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور

مصدر بالجبلاية: كلوب وضعنا فى أزمة بسبب مغادرة صلاح للمنتخب

أطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ والغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس