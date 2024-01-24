إعلان نتائج التيرم الأول لبرنامج المنشآت المالية بجامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلنت اليوم نتائج الفصل الدراسي الأول للبرنامج بفرقتيه الأولى والثانية ببرنامج “FMI” بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بيومين فقط، ينسبة نجاح بالمستوى الأول 90.05%، والثاني 96.39%، وفقًا لتصريحات الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال الجامعة.

اعتماد نتيجة الجامعة الأهلية

واعتمد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، نتيجة برنامج الأسواق والمنشآت المالية، مؤكدًا أن نسبة النجاح بكل مادة جاءت كالتالي: المستوي الثاني مقرر القانون التجاري 100%، أما مقرر البنوك التجارية باللغة العربية بلغت نسبة النجاح به 98.95% وبالإدارة العامة بلغت النسبة العامة للنجاح 98.08%، أما الموارد الاقتصادية فبلغت نسبة النجاح 94.64%، وبالمحاسبة المتوسطة بلغت نسبة النجاح 90%، وبمبادئ التسويق بلغت نسبة النجاح 98.64%، وبرياضيات الاستثمار بلغت نسبة النجاح 94.12%.

وعن نتائج مواد المستوى الأول- فأشارت الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، إلى أن نسبة النجاح بالمواد جاءت كالتالي:

بمقرر مبادىء الجودة -متطلب جامعة- بلغت نسبة النجاح 100%، أما متطلب اللغة الإنجليزية فبلغت نسبة النجاح به 91.07% وبمقرر أصول الإدارة 1 بلغت نسبة النجاح94.92%، وبرياضيات الأعمال بلغت 93.22%، أما مقرر أصول الاقتصاد 1 بلغت نسبة النجاح 100% وأخيرًا بمقرر أصول المحاسبة 1 بلغت النسبة العامة للنجاح 91.38%.

جاءت النتائج بإشراف الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس، والدكتورة رشا الفقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مايسة مصطفى، منسق برنامج الأسواق والمنشآت المالية.

وأشرف على أعمال الكنترولات الدكتورة دعاء هلالي، المدرس بقسم الإحصاء والتأمين ورئيس كنترول البرنامج.

ومن جهته، أوضح الدكتور تامر حسنين حامد، منسق برنامج ابن الهيثم بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أنه قد تم إعلان النتيجة على البرنامج.