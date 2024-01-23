رئيس جامعة قناة السويس يوجه بسرعة الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بسرعة الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن عملية التصحيح تتم فور الانتهاء من الامتحان، لافتًا إلى أن إعلان النتائج سيكون في غضون أسبوعين بحد أقصى، مطالبًا بضرورة الانتهاء من توزيع الأعباء الدراسية والجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

وفي سياق متصل- قدم الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر لوكلاء الكليات، على حسن إدارة العملية الامتحانية، مشيرًا إلى توجيهات الدكتور ناصر مندور بسرعة الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التعليم والطلاب، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضور وكلاء الكليات ومديري عموم القطاع.

استعدادات بدء الفصل الدراسي الثاني

وعلى صعيد آخر - ناقش الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب استعدادات الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني، مع تجهيز الجداول الدراسية، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة داخل المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل.

هذا واستعرض المجلس تقرير حول أبرز الأنشطة لقطاع التعليم والطلاب خلال فترة أجازة نصف العام، والتي من المقرر أن تبدأ الخميس الموافق 25 يناير، وتستمر على مدار أسبوعين. حيث تستعد الجامعة لاستضافة مسابقة التفوق الكشفي الجمهوري للكشافة البحرية المصرية، برعاية وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية، بمشاركة 170 قائد وكشاف خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير بالمخيم الدائم بالجامعة، وفي إطار تفعيل أنشطة مركز إعداد القادة بالجامعة- سيتم تنفيذ فاعليات الفوج الأول والثاني بمشاركة 200 طالب وطالبة من كليات الجامعة، حيث ينطلق الفوج الأول خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير، أما الفوج الثاني فيتم تنظيمه من 3 إلى 6 فبراير.

كما يتوجه طلاب الجامعة للمشاركة في معرض معدات وأجهزة الشرطة، والمقرر إقامتها بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة 28 يناير الجاري.

بينما يستعد منتخب الجوالة بجامعة قناة السويس للمشاركة في الدورة الكشفية القمية ال 31 والتي تنظمها جامعة طنطا في الفترة من 3 إلى 12 فبراير.

وأعلن الدكتور محمد عبد النعيم عن مشاركة 200 طالب وطالبة اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير بماراثون وزارة الشباب والرياضة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، في إطار الاحتفال بعيد الشرطة ال 72 موجهًا التهنئة للشرطة المصرية.

يُذكر أن الأنشطة الطلابية التي تقام فعالياتها خلال أجازة نصف العام تأتي بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة.