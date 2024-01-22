الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مياه القناة يلتقى نواب الإسماعيلية لبحث مطالبهم وشكاوى المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استمرار جهود الدولة؛ لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بمحافظات القناة الثلاث، وبالتنسيق بين أعضاء مجلس النواب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
أشار إلى أن هناك خطة محددة بتوقيتات زمنية يتم من خلالها رفع كفاءة محطات المياه بتلك المناطق ومد وتدعيم للشبكات لضمان وصول المياه إلى القرى والتوابع المترامية الأطراف، بالإضافة إلى وقف التعديات على خطوط المياه والذي يؤدي إلى ضعف المياه.
أبرز القرارات
جاء ذلك خلال اللقاء اليوم مع النائبة أمال رزق الله والنائب سامي سليم عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، وذلك في إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب؛ للوقوف على أهم المشكلات بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ومشروعات الإحلال والتجديد التي من شأنها تحسين الخدمة المقدمة لمواطني محافظات القناة، وتحقيق التنمية المستدامة لها، حيث تمت مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من القرى والتوابع بمحافظة الإسماعيلية.
سعي الشركة لتحسين خدماتها
وأكد اللواء عبدالحميد عصمت سعت الشركة الدائم والعمل المتواصل بكافة قطاعاتها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة، والمتابعة أولا بأول للموقف التنفيذي للمشروعات بالقرى والتوابع، وأثره على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار أعضاء مجلس النواب إلى أن هناك جهدا ملموسا في ملف مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والذي يعتبر واحدا من أهم الملفات لتلبية احتياجات المواطنين في واحد من أبرز الملفات الخدمية على الإطلاق، والتوسع في مد خدمة مياه الشرب والصرف الصحي للعديد من القرى على مستوى محافظات القناة.

اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة مياه القناة

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