الغرفة التجارية بالإسماعيلية تشارك فى المنتدى المصرى الصينى الثانى

شارك وفد الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، في المنتدى الاقتصادي المصري الصيني الثاني بمقر اتحاد الغرف التجارية المصرية.

رافقه كل من آمال محمود، عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس سيدات الأعمال، ومحمد فايق عضو مجلس الإدارة، والمستشار حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية، وعادل اليماني عضو لجنة الشئون العربية.

من جانبه أكد أحمد الوكيل، خلال اللقاء، على بحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين مصر والصين، خلال أعمال المنتدى الذى يجمع بين رجال الأعمال المصريين وأعضاء الوفد التجاري الصيني المتخصص في عدة مجالات.

خلال كلمته، أكد السفير الصيني لياو ليتشيانج على عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين، لافتًا إلى أن البلدين تحت قيادة استراتيجية، ويمكن القول إن العلاقات المصرية الصينية في أفضل فترة لها.

وأضاف أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر خلال السنوات العشر السابقة، وأن هناك إقبالًا متزايدًا من قبل الشعب الصيني على المنتجات المصرية، لافتًا إلى أن الاستثمار الصيني يتزايد من عام لآخر، وأن الدولتين أصبحتا شريكين عزيزين خاصة بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان المصري ونظيره الصيني آلية تعزيز فرص التعاون القائم على المنفعة المتبادلة بين الشريكين، كذلك العلاقات الثنائية، تكرار الزيارات المتبادلة والمباحثات وتبادل الوفود.

من جانبه، وجه وفد تجارية الإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي، الشكر للوكيل على دعوته وحسن الاستقبال، كما عقد اجتماعات تنسيقية لبحث فرص التبادل التجاري بين الجانبين، وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان المصري والصيني الهدايا التذكارية.