رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد الشرطة.

نص برقية التهنئة

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم- بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن منتسبي جامعة قناة السويس- بأصدق التهاني بذكرى عيد الشرطة المجيد، الذى يحل علينا في الخامس والعشرين من يناير من كل عام؛ ليذكرنا بشهدائنا من رجال الشرطة الأبرار، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقدموا أرواحهم ثمنًا غاليًا فداءًا للوطن".

رجال ملحمة الإسماعيلية الخالدة يناضلون من أجل سيادة الوطن

وتابع "مندور": "ولقد كان رجال الشرطة في ملحمة الإسماعيلية الخالدة يناضلون من أجل سيادة الوطن ورفعة أراضيه، والآن يواصلون عطاءهم يومًا بعد يوم؛ ليؤكدوا أنهم العين الساهرة لحماية كل مواطن على أرض مصر الطاهرة، التي حفظها الله بعنايته وسيمضون بعون من الله، خلف قيادتكم المخلصة ليحفظوا للوطن أمنه واستقرار".

تخليد موقعة الإسماعيلية عيدا للشرطة

عيد الشرطة هو يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون قتيلًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي. وكان من الضباط؛ النقيب حينئذٍ صلاح ذو الفقار.