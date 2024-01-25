رئيس جامعة القناة يشارك فى احتفالات عيد الشرطة الـ72 (صور)

بعث الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، واصلًا التهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مقدمًا كل التقدير لشرطتنا المصرية ورجالها المخلصين، الذين كانوا ولا يزالون درع الأمن والأمان للوطن والمواطنين.

كما هنَّأ رئيس جامعة قناة السويس، مدير أمن الإسماعيلية اللواء هشام مروان، بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، واصلًا التهنئة للقادة والضباط والصف والجنود، مثمنًا دورهم الوطني المشرف في تأمين وحماية الجبهة الداخلية، والتعاون مع أجهزة الدولة للحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الغالية.

جاء ذلك بالتزامن مع مشاركة قيادات محافظة الإسماعيلية وجامعة قناة السويس في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بالإسماعيلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، بمشاركة اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وخلال الاحتفالية، قدَّم الدكتور ناصر مندور، درع جامعة قناة السويس، لمساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تقديرًا وعرفانًا لجهود الشرطة المصرية.

من جهته، قدَّم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اللواء هشام مروان، درع مديرية الأمن للدكتور ناصر مندور، مثمنًا جهود الجامعة في خدمة مجتمع إقليم القناة وسيناء، ودورها البارز في حل المشكلات المجتمعية.