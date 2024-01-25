محافظ الإسماعيلية يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الشرطة

بعث اللواء شريف فهمي بشارة، محافط الاسماعيلية، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة.

نص برقية التهنئة بعيد الشرطة

وجاء نص التهنئة "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الإسماعيلية بأصدق التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الشرطة، ذكرى الملحمة المُشرفة لقوات الشرطة ضد الاحتلال الغاشم دفاعًا عن عزة وكرامة الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل وأن يوفقهم في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها الدولة لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء لأجل غدٍ مشرق لوطننا العزيز، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل محافظ الإسماعيلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، جاء نصها "يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وفي هذه المناسبة الغالية نتوجه إلى الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة ويوفق خطاكم من أجل تحقيق التقدم والازدهار والأمن والأمان لمصرنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من أرض المعركة الباسلة.. رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة ال 72

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة الذكرى ال25 لعيد الشرطة.

جاء فيها:"يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم- بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن منتسبي جامعة قناة السويس- بأصدق التهاني بذكرى عيد الشرطة المجيد، الذى يحل علينا في الخامس والعشرين من يناير من كل عام؛ ليذكرنا بشهدائنا من رجال الشرطة الأبرار، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقدموا أرواحهم ثمنًا غاليًا فداءًا للوطن".

وتابع "مندور" “ولقد كان رجال الشرطة في ملحمة الإسماعيلية الخالدة يناضلون من أجل سيادة الوطن ورفعة أراضيه، والآن يواصلون عطاءهم يومًا بعد يوم؛ ليؤكدوا أنهم العين الساهرة لحماية كل مواطن على أرض مصر الطاهرة، التي حفظها الله بعنايته وسيمضون بعون من الله، خلف قيادتكم المخلصة ليحفظوا للوطن أمنه واستقراره”.