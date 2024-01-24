رئيس جامعة قناة السويس يُعلن اعتماد لائحة الدراسات العليا للكلية المصرية الصينية

استهل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، مجلس الجامعة بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعيد الشرطة الـ72، متمنيًا لمصر مزيد من الازدهار والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.

تفاصيل الاجتماع التنفيذي

جاء مجلس جامعة قناة السويس، المُنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والبحوث والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة وبحضور عمداء الكليات.

وكشف الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن موعد بدء إعلان النتائج بعد الانتهاء من التصحيح، حيث سيتم إعلانها خلال أسبوع من انتهائها.

كما حرص الدكتور ناصر مندور، على تقديم الشكر لعمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس، على حسن إدارة العملية الامتحانية داخل الكليات، مشيرًا إلى أن الالتزام والانضباط كان السمة السائدة في الامتحانات.

ووجه مندور، ببدء العمل على الانتهاء من الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني، وسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة داخل الكليات والقاعات الدراسية والمعامل.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن أجازة نصف العام- التي ستبدأ غدًا الخميس، وتستمر على مدار أسبوعين، حافلة بالأنشطة الطلابية المختلفة ما بين رحلات ومعسكرات وزيارات، مُطالبًا الطلاب بالمشاركة في تلك الأنشطة الطلابية.

كما أعلن الدكتور ناصر مندور، عن اعتماد لائحة الدراسات العليا بالكلية، حتى يتسنى للمعيدين الجدد الدراسة ومتابعة البحث العلمي، وتكون مفتوحة لجميع خريجي الجامعات التكنولوجية، لافتًا إلى أن الكلية المصرية الصينية هي الأولى بالجمهورية التي لديها لائحة للدراسات العليا.

وخلال المجلس، استمع الدكتور ناصر مندور إلى التقرير الشامل حول استعدادات كلية العلوم والصيدلة والزراعة وطب جراحة الفم والأسنان لزيارة فريق الاعتماد والجودة من الهيئة العامة لضمان الاعتماد والجودة، ووافق المجلس على منح 34 درجة دكتوراه و59 ماجستير.