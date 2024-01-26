الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هيئة الرعاية الصحية تكرم مدير مكتب جريدة 'الدستور" بالإسماعيلية

تكريم الزميل مصطفى
تكريم الزميل مصطفى دياب مدير مكتب جريدة الدستور بالإسماعيلية

أكد الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أهمية دور وسائل الإعلام ودورها هام والفعال في بناء الدولة ودعم منظومة التأمين الصخي الشامل، ما يعكس المسؤولية الكبيرة الملقاة على جميع العاملين في الحقل الإعلامي.

وأوضح سامي، أن وسائل الإعلام وأصحاب الأقلام الحرة النزيهة كانوا شركاء نجاح هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، منذ بداية انطلاق المنظومة وحث المواطنين على فتح ملفات في التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات والوصول إلى خدامات طبية عالمية في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

تكريم الزميل مصطفى دياب مدير مكتب جريدة الدستور بالإسماعيلية 

جاء ذلك خلال تكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين في ثاني جلسات مبادرة “يوم للناس” بمجمع الإسماعيلية الطبي، وكرمت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية برئاسة الدكتور محمد سامي، الزميل مصطفى دياب، مدير مكتب جريدة “الدستور” بالإسماعيلية، على مجهوده في دعم المنظومة الطبية وتسليط الضوء على أهمية التأمين الصحي الشامل والخدمات الطبية العالمية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.

وكانت محافظة الإسماعيلية، قد عقدت ثاني جلسات يوم للناس تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، بحضور عدد من نواب مجلسي الشعب والشورى ولفيف من القيادات الطبية التنفيذية في  المحافظة،  لمناقشة احتياجات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية لإيجاد حلول فورية مع ممثلي جميع طوائف المجتمع من صناع القرار.

وبدأت الجلسة الثانية، بالسلام الوطني، تلاه عرض فيلم تسجيلي لتوضيح الخدمات الطبية المقدمة للمواطن داخل محافظة الإسماعيلية، وعددها 10 ملايين خدمة طبية، بالإضافة إلى إستحداث أكثر من 22 خدمة جديدة، وإجراء 66 ألف عملية جراحية، وكذلك الإنتهاء من ميكنة 44 مركزا طبيا.

وخلال كلمته الافتتاحية، أعلن الدكتور محمد سامي، نجاح إعتماد عدد من المنشآت الطبية والصحية وفقا للمعايير المعترف بها، لافتا إلى السعي لجعل محافظة الإسماعيلية قلب الرعاية الصحية في مصر والعالم، وأن هناك  تطلعات لأن تصبح المحافظة مركزا للسياحة العلاجية، وأهم واجهات الرعاية الصحية.

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