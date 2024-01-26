إعلان نتيجة كلية صيدلة بجامعة الإسماعيلية الأهلية بعد ساعات من آخر امتحان

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض لتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن ظهور نتائج كلية الصيدلة بالجامعة الأهلية، ببرنامجي فارم دي، وفارم دي صيدلة إكلينيكية، وذلك في نفس يوم انتهاء آخر امتحان.

نتائج كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

من جهته، اعتمد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية، نتائج كلية الصيدلة، والتي جاءت كالتالي برنامج فارم دي المستوى الأول 84.8 %، المستوى الثاني 91.5 %، أما عن نتائج برنامج الفارم دي (صيدلة إكلينيكية) جاءت كالتالي المستوى الأول 91% المستوى الثاني 93.4، مشيدا بدقة وسرعة الانتهاء من طباعة واعتماد النتائج.

تأتي النتائج تحت إشراف الدكتورة دينا أبوالمعاطي، عميد كلية الصيدلة، والدكتور شديد جاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد، مدير برامج كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات ببرنامج فارم دي بلغ 123 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب الممتحنين ببرنامج الفارم دي صيدلة إكلينيكية 250 طالبا وطالبة.