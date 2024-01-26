رئيس جامعة قناة السويس يشهد افتتاح مؤتمر قسم طب وجراحة العيون فى دورته الـ37

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بأن المؤتمر السنوي الـ 37 لقسم طب وجراحة العيون يسهم في تبادل المعرفة، والمشاركة في أحدث التطورات ونتائج الأبحاث، والوصول إلى أفضل الممارسات، لافتًا إلى أن تلك المؤتمرات توفر فرصًا للحاضرين؛ لتعزيز معارفهم ومهاراتهم المهنية، مما يضمن اطلاعهم على أحدث التقنيات في طب العيون.

أبرز الحضور

جاء ذلك أثناء افتتاح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس للمؤتمر السنوي السابع والثلاثين لقسم طب وجراحة العيون بإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، وبرئاسة الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالتعاون مع الجمعية الرمدية المصرية ومشاركة الدكتور أحمد المصري رئيس الجمعية.

شارك بالمؤتمر الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

أهمية المؤتمر

وتابع مندور، أن المؤتمر يسعى إلى زيادة وعي شباب الأطباء لأحدث التقنيات في مجال طب وجراحة العين مع المزيد من اكتساب الخبرات لهؤلاء الشباب من خلال المناقشات المثمرة مع أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين في هذه المجالات، مُرحبًا بالدكتور أحمد المصري في رحاب كلية الطب جامعة قناة السويس.

شهد المؤتمر حضور الدكتورة ميرفت الشبراوي نائب رئيس الجمعية الرمدية المصرية، ولفيف من كبار أساتذة طب وجراحة العيون بمختلف الجامعات المصرية، وأطباء العيون من الجامعة والصحة والتأمين الصحي وهيئة قناة السويس وغيرها.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السقا إلى أن المؤتمر يتضمن عرض برنامج علمي يشمل جميع تخصصات طب وجراحة العيون (القرنية وتصحيح الإبصار- المياه الزرقاء - المياه البيضاء- شبكية العين- طب وجراحة عيون الأطفال).

وأضاف الدكتور أحمد أنور، أن المؤتمر يهدف إلى نقل الخبرات، وأحدث الطرق في التشخيص، وإجراء العمليات للعيون، بالإضافة إلى تدريب الأطباء على هذه التقنيات الجديدة.

وأعرب الدكتور أحمد المصري، خلال كلمته، عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات المؤتمر، متمنيا التوفيق للقائمين عليه والخروج بنتائج وتوصيات مثمرة، مؤكدًا اهتمام الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية ببناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وخاصة في المجال الطبى، وتقديم خدمة طبية أفضل لمواطني إقليم القناة وسيناء من خلال المستشفيات الجامعية.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قدم الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية درع المؤتمر للدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة؛ تقديرًا لجهوده في تطوير كلية الطب وإحداث طفرة كبيرة في المستشفيات الجامعية.

كما كرم المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور أحمد المصري؛ تقديرًا لدور الجمعية الرمدية المصرية الملموسة.

وأهدى الدكتور أحمد أنور درع المؤتمر للدكتورة ميرفت الشبراوي رئيس قسم طب وجراحة العيون السابق؛ تقديرًا لجهودها أثناء رئاستها للقسم.

يستمر المؤتمر علي مدار يومين الخميس والجمعة 25 و26 يناير لتغطية ومناقشة أهم الموضوعات في طب وجراحة العيون والحديث في جراحاتها المختلفة.