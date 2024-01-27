السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 14 فى انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 14 بكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب ميكروباص كانوا يستقلونه في الترعة بطريق الزقازيق الزراعي أمام كوبري المشاة نطاق مركز ومدينة التل الكبير.

وكان اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية. الإخطار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص، مما أدى إلى انقلاب السيارة الميكروباص بالترعة بطريق الزقازيق الزراعي أمام كوبري المشاة في نطاق مركز ومدينة التل الكبير.

بعد الاطلاع على الإخطار، أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارًا باتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين الطريق وسرعة إسعاف المصابين، وإعادة فتح الطريق مجددًا أمام حركة المرور.

وفورًا، انتقلت الأجهزة الأمنية ومرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين إصابة 14 شخصًا بإصابات خفيفة، تم نقل 13 منهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

 

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