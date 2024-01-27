السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة قناة السويس تحقق تقدما في تصنيف "ويبمتريكس" يناير 2024

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأن مختبر سايبرمتريكس أعلن في شهر يناير 2024 الإصدار الأول لهذا العام من تصنيف ويبمتريكس للجامعات العالمية، مشيرا إلى أن هذا الإصدار شمل 11997 جامعة عالمية، من بين 31000 جامعة تم فحص بياناتها.

تقدم ملحوظ لجامعة قناة السويس 
 وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة قناة السويس حققت تقدما عالميا ملحوظا عن العام الماضي، حيث حصلت على الترتيب 1626 مقارنة بالترتيب 1749 لعام 2023. 

كما حققت جامعة قناة السويس الترتيب 38 على مستوى أفريقيا، من بين 2064 جامعة إفريقية مقارنة بالترتيب 42 للعام الماضي. وحققت جامعة قناة السويس عربيا الترتيب 46 من بين 1364 جامعة عربية، ومحليا الترتيب 15 من بين 79 جامعة مصرية. 

فى حين أشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن تصنيف ويبمتريكس للجامعات العالمية هو مبادرة من قبل مختبر سايبرمتريكس أكبر هيئة للبحوث العامة فى إسبانيا.

وواصل: “يعرف تصنيف الويب أو قياسات الويب بأنه أكبر تصنيف أكاديمي لمؤسسات التعليم العالي عالميا، حيث يقيم أداء الجامعات من حيث أداء الصفحات الخاصة للجامعات ومن حيث المعايير البحثية للباحثين كل ستة أشهر (يناير/يوليو)”.

وأضاف أن الهدف الرئيس من تصنيف مقاييس الويب هو تشجيع الوصول المفتوح إلى المعرفة التي تنتجها الجامعات.

ومن جهته، قال الدكتور سامح سعد، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، إن التصنيف يقيم ثلاثة مؤشرات للجامعات، المؤشر الأول هو مؤشر التأثير والذي يقيم تأثير محتوى   صفحة الجامعة (Web contents Impact)، وعدد الشبكات الخارجية أو الفرعية المرتبطة بها، وعدد الزوار والمستفيدين منها، ويقدر هذا المؤشر ب 50% من إجمالي الدرجات، وقد حققت جامعة قناة السويس الترتيب 6287 عالميا.

وعن المؤشر الثاني-  أوضحت الدكتورة إلهام علي الخواص، مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي، أن الشفافية (أو الانفتاح)، والذي يقيم كبار الباحثين والاستشهادات الخاصة بهم، ويقوم هذا المؤشر بجمع عدد الاستشهادات للباحثين من جوجل سكولار، ويشمل الحصر أفضل 310 باحثا للجامعة مع استثناء الأعلى 20 لمزيد من المصداقية، ويقدر هذا المؤشر ب 10% من إجمالي الدرجات، وقد حققت جامعة قناة السويس الترتيب 1340 عالميا.

والمؤشر الثالث والأخير هو التميز البحثي، ويقيم المؤشر أعلى الأبحاث استشهادا في 27 تخصصا في قاعدة البيانات سيماغو(Scimago)  خلال خمس سنوات (2018-2022)، ويقدر هذا المؤشر ب 40% من إجمالي الدرجات، وحققت فيه جامعة قناة السويس الترتيب 1005 عالميا.

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