رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية 2024 برقم الجلوس

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024 برقم الجلوس، حيث أعلن الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، عن استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدا لإعلان نتيجة الإعدادية، فى اطار تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن انتظام العملية الامتحانية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024 برقم الجلوس

انتظام امتحانات

وأكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية على انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في يومها الأول حتى الأخير دون أي مشاكل ودون وجود أي شكاوى.

٢٨ ألف طالب يؤدون الامتحانات

وأوضح الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، أن 28 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة أدوا الامتحانات في 167 لجنة امتحانية.

سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية في أجواء هادئة

وأكد وكيل الوزارة علي سير الامتحانات وسط أجواء هادئة حيث جاءت أسئلة جميع الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وفق مواصفات الورقة الامتحانية.

واكد " بحيري " علي تحقيق الانضباط بجمبع اللجان وتوافر المناخ التربوي الملائم وبما يصب في صالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

فيما يبحث العديد من أولياء من الأمور على نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، لمعرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، وأكد الدكتور محمد البحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية على إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسماعيلية 2024 برقم الجلوس

ومن المقرر أن تنشر جريدة الدستور نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية عبر وضع رابط لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية برقم الجلوس أو بالإسم

https://www.eduismailia.org/