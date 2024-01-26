الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

7 أيام بحث والنتيجة "جثة هامدة".. والدة الطفل أدهم: "قتلوه وحرموني من السند"

أدهم سائق الـتوك
أدهم سائق الـ"توك توك"

نجح فريق من ضباط مباحث الجيزة، في ضبط قاتل سائق الـ"توك توك" أدهم، 14 سنة، ابن قريه النزله التابعه لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، والذي عثر على جثمانه بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة.

تفاصيل العثور على جثة الطفل


أجهزة الأمن بالجيزة  تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، يفيد بمرور 7 أيام على اختفاء صبي يدعي"أدهم محمد"، وبتكثيف البحث عثر على جثمانه ملقى بإحدي الترع بدائرة القسم.

والدة الضحية: 

والدة الضحية روت لـ«الدستور» تفاصيل المعاناة التي عاشتها مع فقد طفلها أدهم.

الأم بدأت حديثها: “كنا نعيش بقرية النزلة بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، ورغم صغر سنه إلا أنه كان يتصرف مثل الرجال، فبدأ العمل كسائق على توك توك قمنا بشرائه بالقسط، لمساعدتي في تربية أشقائه”.

وتابعت: "يوم الحادث الأحد 7 يناير.. خرج «أدهم» للعمل كعادته في شوارع "بشتيل “.. لم يعد إلى المنزل في الخامسة مساءً، بل طال وقت انتظاري له إلى منتصف الليل دون أن يعود للمنزل، فبدأنا رحلة البحث عنه في شوارع بشتيل والقرى المجاورة، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، وبعد 24 ساعة حررنا محضرا بمركز شرطة أوسيم”.

وأكملت: “مرت 7 أيام دون نتيجة، وأثناء رحلة البحث، ذهبت الى قسم الشرطة فأبلغني رئيس المباحث بالعثور على جثته باحدي الترع”.

واردفت:أن رجال المباحث تمكنوا من  القبض على المتهمين بقتل ابني بعد أن قاموا ببيع التوك توك الخاص به بعد انا قاموا بتقطيع التوك توك الي اجزاء. 

واختتمت “حرام اللي حصل في ابني ده كان عيل شقيان، نفسي اعرف عملوا فيه كد ليه وحرموني منه”.

تفاصيل جريمة مقتل صبي فيومي سائق توك توك إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة مركز إبشواي محافظة الفيوم

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